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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta heyecanı! - Futbol Haberleri

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta heyecanı!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta heyecanı, 21 Ocak Salı ve 22 Ocak Çarşamba günü oynanacak maçlarla devam edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 10:47 Güncelleme: 20.01.2025 - 10:47
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        Devler Ligi'nde 7. hafta heyecanı!
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        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. haftanın perdesi 9 maçla açılacak.

        Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 7. hafta müsabakaları, yarın ve 22 Ocak Çarşamba günü oynanacak.

        "Devler Ligi"nde 7. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

        21 OCAK SALI

        20.45 Atalanta (İtalya)-Sturm Graz (Avusturya)

        20.45 Monaco (Fransa)-Aston Villa (İngiltere)

        23.00 Slovan Bratislava (Slovakya)-Stuttgart (Almanya)

        23.00 Club Brugge (Belçika)-Juventus (İtalya)

        23.00 Atletico Madrid (İspanya)-Bayer Leverkusen (Almanya)

        23.00 Benfica (Portekiz)-Barcelona (İspanya)

        23.00 Liverpool (İngiltere)-Lille (Fransa)

        23.00 Bologna (İtalya)-Borussia Dortmund (Almanya)

        23.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-PSV (Hollanda)

        22 OCAK ÇARŞAMBA

        20.45 Leipzig (Almanya)-Sporting (Portekiz)

        20.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Brest (Fransa)

        23.00 Real Madrid (İspanya)-Salzburg (Avusturya)

        23.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Manchester City (İngiltere)

        23.00 Sparta Prag (Çekya)-Inter (İtalya)

        23.00 Arsenal (İngiltere)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

        23.00 Celtic (İskoçya)-Young Boys (İsviçre)

        23.00 Feyenoord (Hollanda)-Bayern Münih (Almanya)

        23.00 Milan (İtalya)-Girona (İspanya)

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