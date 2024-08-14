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        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

        UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu, bugün oynanan 10 maçla tamamlandı. Fransız ekibi Lille'ye elenen temsilcimiz Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 00:21 Güncelleme: 14.08.2024 - 00:21
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        Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu tamamlandı!
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        UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu, bugün oynanan 10 maçla birlikte sona erdi.

        Ligde 3. eleme turunda bugün Midtjylland (Danimarka), Bodo/Glimt (Norveç), Salzburg (Avusturya), Malmö (İsveç), Karabağ (Azerbaycan), Slavia Prag (Çekya), Sparta Prag (Çekya), Dinamo Kiev (Ukrayna), Lille (Fransa) ve Slovan Bratislava (Slovakya), rakiplerini eleyerek tur atladı.

        Müsabakalarda şu sonuçlar alındı:

        Ferencvaros (Macaristan) - Midtjylland (Danimarka): 1-1 (0-2)

        Rangers (İskoçya)- Dinamo Kiev (Ukrayna): 0-2 (1-1)

        PAOK (Yunanistan) - Malmö (İsveç): 3-4 (2-2)

        Ludogorets (Bulgaristan)- Karabağ (Azerbaycan): 2-7 (2-1)

        Union Saint-Gilloise (Belçika)- Slavia Prag (Çekya): 0-1 (1-3)

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        APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Slovan Bratislava (Slovakya): 0-0 (0-2)

        Bodo/Glimt (Norveç)- Jagiellonia (Polonya): 4-1 (1-0)

        FCSB (Romanya)- Sparta Prag (Çekya): 2-3 (1-1)

        Fenerbahçe- Lille (Fransa): 1-1 (1-2)

        Twente (Hollanda) - Salzburg (Avusturya): 3-3 (1-2)

        Not: İlk maçların sonuçları parantez içinde yazılmıştır.

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