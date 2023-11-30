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        Haberler Spor Futbol UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI! 30 Kasım 2023 UEFA ülke sıralaması son durum: Türkiye kaçıncı sırada ve kaç puanı var? - Futbol Haberleri

        UEFA ülke puanı sıralaması! 30 Kasım 2023 UEFA ülke sıralaması son durum: Türkiye kaçıncı sırada?

        UEFA ülke puanı sıralaması bir kez daha gündem olmuş durumda. Dün akşam Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın sahasında ağırladığı Manchester United ile 3-3 berabere kalmasının ardından gözler bugün Beşiktaş'ın Club Brugge ve Fenerbahçe'nin Nordsjaelland mücadelelerine çevrildi. İşte, söz konusu karşılaşmalara kısa bir süre kala UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin son durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2023 - 14:48 Güncelleme: 30.11.2023 - 14:48
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        1

        2023-2024 sezonu Avrupa kupalarında Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile yoluna devam eden Türkiye, bu sezon şimdiye dek en çok puan toplayan ülkelerden biri durumunda. Bu sayede 4 sıra birden yükselen Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki son durumunu derledik...

        2

        UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL (30 KASIM 2023)

        1- İngiltere - 94.428

        2- İspanya - 80.864

        3- İtalya - 77.426

        4- Almanya - 75.481

        3

        5- Hollanda - 57.500

        6- Fransa - 57.497

        7- Portekiz - 50.482

        8- Belçika - 42.800

        4

        9- TÜRKİYE - 35.350

        10- İskoçya - 33.250

        11- Avusturya - 31.400

        12- İsviçre - 31.175

        5

        TEMSİLCİLERİMİZİN BU HAFTA MAÇLARININ SONUÇLARI VE PROGRAMI

        Şampiyonlar Ligi

        29 Kasım Çarşamba: Galatasaray 3-3 Manchester United

        6

        Konferans Ligi

        30 Kasım Perşembe: Beşiktaş - Club Brugge (20:45) Exxen

        7

        Konferans Ligi

        30 Kasım Perşembe: Nordsjaelland - Fenerbahçe (23:00) Exxen

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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