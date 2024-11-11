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        Haberler Bilgi Spor UEFA Uluslar Ligi Belçika- İtalya maçı ne zaman, saat kaçta? Belçika- İtalya maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

        UEFA Uluslar Ligi Belçika- İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup'ta mücadele eden İtalya, beşinci maçında Belçika'ya konuk olacak. Grupta oynadığı dört maçta üç galibiyet, bir beraberlik alan İtalyanlar, yenilmezliğini devam ettirmek istiyor. Öte yandan dört puanla üçüncü sırada olan Belçika zorlu rakibi karşısında galip gelerek puanını yediye yükseltmeyi hedefliyor. Peki, Belçika- İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Belçika- İtalya maçı maçı tarihi ve saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2024 - 11:02 Güncelleme: 11.11.2024 - 11:02
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        Belçika- İtalya maçı ne zaman?
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        Belçika- İtalya maçı için geri sayım sürüyor. Grupta oynadığı 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgisi bulunan Belçika 4 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Öte yandan yoluna namağlüp devam eden İtalyanlar, bu seriyi devam ettirip puanını 13'e yükseltmenin hesaplarını yapıyor. Futbolseverler, karşılaşma ile ilgili tüm detayları merak ediyor. Peki, Belçika- İtalya maçı ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair merak edilen detaylar...

        BELÇİKA- İTALYA MAÇI NE ZAMAN?

        Belçika- İtalya karşılaşması 14 Kasım Perşembe günü 22.45'te oynanacak.

        BELÇİKA- İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?

        Heyecanla beklenen mücadele TV 8.5'dan şifresiz olarak yayınlanacak.

        UEFA ULUSLAR A LİGİ 2. GRUP PUAN DURUMU KASIM 2024

        1- İTALYA 10 PUAN

        2- FRANSA 7 PUAN

        3- POLONYA 4 PUAN

        4- İSKOÇYA 1 PUAN

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