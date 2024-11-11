UEFA Uluslar Ligi Belçika- İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup'ta mücadele eden İtalya, beşinci maçında Belçika'ya konuk olacak. Grupta oynadığı dört maçta üç galibiyet, bir beraberlik alan İtalyanlar, yenilmezliğini devam ettirmek istiyor. Öte yandan dört puanla üçüncü sırada olan Belçika zorlu rakibi karşısında galip gelerek puanını yediye yükseltmeyi hedefliyor. Peki, Belçika- İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Belçika- İtalya maçı maçı tarihi ve saati...

Habertürk Giriş: 11.11.2024 - 11:02 Güncelleme: 11.11.2024 - 11:02 facebook

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