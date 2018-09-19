Ufak Tefek Cinayetler, sezon finalinin ardından 33. bölümle yeniden izleyicilerle buluştu. Başkomiser Kemal'in ilk kez izleyiciyle buluştuğu 33. bölümün hemen ardından izleyiciler 34. bölümde neler olacağını araştırmaya başladı. 34. bölümle ilgili ipuçlarını veren ilk fragman yayınlandı. Peki; Ufak Tefek Cinayetler 34. bölümde neler olacak. İşte Ufak Tefek Cinayetler 34. bölüm fragmanı...

UFAK TEFEK CİNAYETLER 33. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Merve, Pelin, Oya ve Arzu… Mahşerin dört atlısı tekrar bir arada. Yine alabildiğine zarif, göz alıcı ve bir o kadar da tehlikeliler. Çünkü ufak tefek cinayetler ve daha büyükleri tam da böyle işlenir. En karanlık işlerin icabına en ışıltılı yerlerde, herkesin gözü önünde bakılır.



Edip cinayetinden sonra görülecek çok fazla hesap, verilecek çok fazla savaş var. Başkomiser Kemal, cinayeti bir an önce aydınlatmaya kararlı. Nihayet Sarmaşık’ın ağır topları sorguya çekiliyor ve Kemal sonuca varıyor!



Diğer yandan, Kerim Adil Sağlam, bütün karanlığıyla Sarmaşık'a çöküyor. Birden güneşli dünyalarını kara bulutlar sarıyor.



Bundan sonrası, daha kanlı, daha sert fakat çok daha etkileyici olacak, belli. Aşk kokusu, suç rüzgarına karışıp, dolaşıyor Sarmaşık'ta...

İşte Ufak Tefek Cinayetler 34. bölüm fragmanı:

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