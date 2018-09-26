Ufak Tefek Cinayetler 35. yeni bölüm fragmanı dizinin bu akşam ekranlara gelen 34. bölümünün ardından yayınlandı. Ufak Tefek Cianyetler'de Kerim ile Merve'nin geçmişi merak konusu oldu. Dizinin son sahnesinde Merve, Kerim ile yüzleşmeye evine gitti. Yeni bölümden sahnelerin yer aldığı fragmanda ise yenilen akşam yemeğinde Serhan ile Kerim arasındaki gerginlik göze çarpıyor. İşte Ufak Tefek Cinayetler 34. son bölümde yaşananlar ve 35. yenib ölüm fargmanı...

UFAK TEFEK CİNAYTELER 35. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

UFAK TEFEK CİNAYETLER 34. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Merve ve Kerim’in aşk savaşı başlıyor!

Merve ve Kerim nasıl tanıştılar? Aralarında neler oldu? Nasıl yandı, hala sönmeyen bu ateş? Peki şimdi ne olacak? Merve ve Kerim’in aşk savaşı başlıyor! Serhan katil mi? Fakat işin içinde başka bir iş var. Oya, kimi öldürdü? 2000 yılındaki partide neler neler oldu? Pelin de Merve de bunu saklamak zorunda. Fakat Emre buradayken işleri çok zor.

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