Ufak Tefek Cinayetler 34. son bölümüyle Salı akşamı ekranlara geldi. Ufak Tefek Cinayetler’de Merve’nin eski aşkı Kerim diziye dahil oldu. Ufak Tefek Cinayetler’in yayınlanan son bölümünde Merve’nin Serhan’ı boşanmamaya tehditle ikna ettiği görülmüştü. Üstelik Oya bebeğini doğurmuş ve buna rağmen iki aşık kavuşamamıştı. Sahne şimdi Merve ve geçmişten gelen sevgilisinde. İşte Ufak Tefek Cinayetlere'in yeni bölümüne dair detaylar ve son bölüm özeti.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 35. YENİ BÖLÜMÜN FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ufak Tefek Cinayetlere'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Ufak Tefek Cinayetlere'in 35. yeni bölüm fragmanı...

UFAK TEFEK CİNAYETLER 34. SON BÖLÜMÜN ÖZETİ

Merve ve Kerim’in aşk savaşı başlıyor!

Merve ve Kerim nasıl tanıştılar? Aralarında neler oldu? Nasıl yandı, hala sönmeyen bu ateş? Peki şimdi ne olacak? Merve ve Kerim’in aşk savaşı başlıyor! Serhan katil mi? Fakat işin içinde başka bir iş var. Oya, kimi öldürdü? 2000 yılındaki partide neler neler oldu? Pelin de Merve de bunu saklamak zorunda. Fakat Emre buradayken işleri çok zor.



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