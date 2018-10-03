Ufak Tefek Cinayetler 35. bölümle geçtiğimiz akşam ekrana geldi. Merve'nin evindeki davetle gerginlik hat safhaya çıktı. Peki; önümüzdeki hafta neler yaşanacak? 36. bölümle ilgili ipuçlarını taşıyan Ufak Tefek Cinayetler 36. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte; Ufak Tefek Cinayetler 36. bölüm fragmanı...

UFAK TEFEK CİNAYETLER 35. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sarmaşık’ta mükellef bir sofra, aslında ortada fokur fokur kaynayan bir kazan demek. Bu sofrada yemekler lezzetli, yalanlar bol soslu ve sırlar da bir o kadar iştah kabartıcı. Ama havada uçuşan sözler hiç de yenilip yutulacak cinsten değil! Bu kez ev sahipliğini Merve üstleniyor, davetliler birer birer yerlerini alıyor. Bir de davetsiz bir misafir var! Kerim yemeğe geldi ve resmen ateşle oynuyor. Diğer yanda Oya, cinayeti çözmek için yola çıktı. Ve işte! Cinayet aletini buldu! Hem de kimin evinde?! Üstelik Merve, Serhan ve Kerim arasında yeniden bir seçim yapmak zorunda kalacak. Bu defa neyi seçecek?

UFAK TEFEK CİNAYETLER DİZİSİ

Ufak Tefek Cinayetler'in merakla beklenen 2. sezonunda kadroya başarılı oyuncu Osman Sonant eklendi. İşte Osman Sonat'ın rolüne dair detaylar...

Kadroya dahil olan sevilen oyuncu Osman Sonant, yeni sezonda sürpriz bir karakterle izleyici karşısına çıkmıştır. ’Kerim Adil Sağlam’’ karakterine hayat verecek olan Osman Sonant, et imparatoru “EL TURCO” lakaplı çok zengin, çekici, bir o kadar da gizemli bir adamı canlandıracak.

Kerim, Sarmaşık'a gelecek ve Merve'nin kraliçeliğinde devam edip giden düzeni toptan değiştirip, alt üst edecek. Çarpıcı sezon finalinin ardından katilin kim olduğunu öğreneceğiz...

Ufak tefek cinayetler 36. bölüm fragmanı:

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