Ufak Tefek Cinayetler 36. bölüm fragmanı yayınlandı! İşte 36. bölümden ilk sahne
Ufak Tefek Cinayetler 36. bölüm fragmanı yayınlandı. Önümüzdeki hafta ekrana gelmesi beklenen Ufak Tefek Cinayetler 36. bölüm ile ilgili ipuçlarını içeren yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki; yeni bölümde neler yaşanacak? İşte, Ufak Tefek Cinayetler 36. bölüm fragmanı...
03.10.2018 - 00:38 | Güncelleme:
Ufak Tefek Cinayetler 35. bölümle geçtiğimiz akşam ekrana geldi. Merve'nin evindeki davetle gerginlik hat safhaya çıktı. Peki; önümüzdeki hafta neler yaşanacak? 36. bölümle ilgili ipuçlarını taşıyan Ufak Tefek Cinayetler 36. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte; Ufak Tefek Cinayetler 36. bölüm fragmanı...
Sarmaşık’ta mükellef bir sofra, aslında ortada fokur fokur kaynayan bir kazan demek. Bu sofrada yemekler lezzetli, yalanlar bol soslu ve sırlar da bir o kadar iştah kabartıcı. Ama havada uçuşan sözler hiç de yenilip yutulacak cinsten değil! Bu kez ev sahipliğini Merve üstleniyor, davetliler birer birer yerlerini alıyor. Bir de davetsiz bir misafir var! Kerim yemeğe geldi ve resmen ateşle oynuyor. Diğer yanda Oya, cinayeti çözmek için yola çıktı. Ve işte! Cinayet aletini buldu! Hem de kimin evinde?! Üstelik Merve, Serhan ve Kerim arasında yeniden bir seçim yapmak zorunda kalacak. Bu defa neyi seçecek?
UFAK TEFEK CİNAYETLER DİZİSİ
Ufak Tefek Cinayetler'in merakla beklenen 2. sezonunda kadroya başarılı oyuncu Osman Sonant eklendi. İşte Osman Sonat'ın rolüne dair detaylar...
Kadroya dahil olan sevilen oyuncu Osman Sonant, yeni sezonda sürpriz bir karakterle izleyici karşısına çıkmıştır. ’Kerim Adil Sağlam’’ karakterine hayat verecek olan Osman Sonant, et imparatoru “EL TURCO” lakaplı çok zengin, çekici, bir o kadar da gizemli bir adamı canlandıracak.
Kerim, Sarmaşık'a gelecek ve Merve'nin kraliçeliğinde devam edip giden düzeni toptan değiştirip, alt üst edecek. Çarpıcı sezon finalinin ardından katilin kim olduğunu öğreneceğiz...
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Ufak Tefek Cinayetler 36. bölüm fragmanı yayınlandı! İşte 36. bölümden ilk sahne - Son Dakika Haberler/ufak-tefek-cinayetler-36-bolum-fragmani-yayinlandi-iste-36-bolumden-ilk-sahne-21653712165371
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.