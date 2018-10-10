Ufak Tefek Cinayetler 36. bölümü ile geçtiğimiz akşam ekrana geldi. Başkomiser Kemal’in peşinde olduğu cinayet aletinin el değiştirdiği, Edip'in ise cinayeti yavaş yavaş çözmeye başladığı son bölümün hemen ardından gözler Ufak Tefek Cinayetler 37. bölüme çevrildi. Peki; Ufak Tefek Cinayetler 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler yaşandı. İşte cevabı...

UFAK CİNAYETLER 36. BÖLÜM ÖZETİ

Kerim, geçmişi eşeleyerek Merve’nin canını çok yaktı. Şimdi sıra Merve’de! Merve, Kerim’in zayıf bir noktasını bulup onu alt etmeye kararlı. Ama Kerim de öyle kolay kolay yere serilecek bir adam değil. Aşil topuğunu ustaca gizleyen, güçlü bir savaşçı o. Bu kez Merve’nin işi her zamankinden daha zor!

Serhan’ın annesi Betül Hanım, Oya’ya karşı yeni bir savaş başlatıyor ve Oya-Serhan cephesinde işler daha da karışıyor. Emre, Pelin’i köşeye sıkıştırıyor ve onu geçmişiyle yüzleşmeye zorluyor. Başkomiser Kemal’in peşinde olduğu cinayet aleti şok bir şekilde el değiştiriyor ve Edip cinayeti çözülmeye başlıyor! Katile adım adım yaklaşıyoruz.

UFAK CİNAYETLER 37. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ufak Tefek Cinayetler, heyecan dolu son bölümü ile geçtiğimiz akşam yani 9 Ekim akşamı ekrana geldi. İzleyiciler ise şimdiden önümüzdeki bölümde yaşanacakları merak ediyor. Peki; Ufak Tefek Cinayetler 37. bölümde neler yaşanacak? Ufak Tefek Cinayetler gelecek bölüm ile ilgili ipuçlarını taşıması beklenen son fragman yayınlandı mı? Hemen belirtelim ki; Ufak Tefek Cinayetler 37. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

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