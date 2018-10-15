Ufak Tefek Cinayetler dizisi, 37. yeni bölümü ile Salı akşamı Star TV'de izleyicileriyle buluşacak. Star TV'de yayınlanacak olan Ufak Tefek Cinayetler dizisinin son bölüm özeti merak ediliyor. İşte, Ufak Tefek Cinayetler dizisinin yeni bölüm fragmanı ve son bölüme dair detaylar...

UFAK TEFEK CİNAYETLER 37. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜM ÖZETİ

Merve, Kerim’den intikam almaya soyunuyor!

Kerim, geçmişi eşeleyerek Merve’nin canını çok yaktı. Şimdi sıra Merve’de! Merve, Kerim’in zayıf bir noktasını bulup onu alt etmeye kararlı. Ama Kerim de öyle kolay kolay yere serilecek bir adam değil. Aşil topuğunu ustaca gizleyen, güçlü bir savaşçı o. Bu kez Merve’nin işi her zamankinden daha zor!

Serhan’ın annesi Betül Hanım, Oya’ya karşı yeni bir savaş başlatıyor ve Oya-Serhan cephesinde işler daha da karışıyor. Emre, Pelin’i köşeye sıkıştırıyor ve onu geçmişiyle yüzleşmeye zorluyor. Başkomiser Kemal’in peşinde olduğu cinayet aleti şok bir şekilde el değiştiriyor ve Edip cinayeti çözülmeye başlıyor! Katile adım adım yaklaşıyoruz.

UFAK TEFEK CİNAYETLER OYUNCULARI

Gökçe Bahadır (Oya), Mert Fırat (Serhan), Aslıhan Gürbüz (Merve), Osman Sonant (Kerim Adil Sağlam), Tüliz Özen (Arzu), Yıldıray Şahinler (Mehmet), Bade İşçil (Pelin), Ferit Aktuğ (Taylan), Ushan Çakır (Emre Çelen), Duygu Sarışın (Burcu)

Senaryosunu Meriç Acemi'nin kaleme aldığı, yönetmenliğini Ali Bilgin - Deniz Yorulmazer'in üstlendiği Ufak Tefek Cinayetler dizisinin 37. yeni bölümü Salı akşamı saat 20.00'da Star TV ekranlarında olacak.

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