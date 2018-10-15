Ufak Tefek Cinayetler 37. bölüm fragmanı yayınlandı! Ufak Tefek Cinayetler oyuncuları kimler?
Ufak Tefek Cinayetler dizisinin 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ufak Tefek Cinayetler dizisinin başrollerinde Gökçe Bahadır, Mert Fırat gibi başarılı oyuncular rol alıyor. Ay Yapım'ın yaptığı Ufak Tefek Cinayetler dizisinin 37. yeni bölüm fragmanı merak edilenler arasında yer alıyor. İşte Ufak Tefek Cinayetler dizisinin yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...
15.10.2018 - 13:00 | Güncelleme:
Ufak Tefek Cinayetler dizisi, 37. yeni bölümü ile Salı akşamı Star TV'de izleyicileriyle buluşacak. Star TV'de yayınlanacak olan Ufak Tefek Cinayetler dizisinin son bölüm özeti merak ediliyor. İşte, Ufak Tefek Cinayetler dizisinin yeni bölüm fragmanı ve son bölüme dair detaylar...
Kerim, geçmişi eşeleyerek Merve’nin canını çok yaktı. Şimdi sıra Merve’de! Merve, Kerim’in zayıf bir noktasını bulup onu alt etmeye kararlı. Ama Kerim de öyle kolay kolay yere serilecek bir adam değil. Aşil topuğunu ustaca gizleyen, güçlü bir savaşçı o. Bu kez Merve’nin işi her zamankinden daha zor!
Serhan’ın annesi Betül Hanım, Oya’ya karşı yeni bir savaş başlatıyor ve Oya-Serhan cephesinde işler daha da karışıyor. Emre, Pelin’i köşeye sıkıştırıyor ve onu geçmişiyle yüzleşmeye zorluyor. Başkomiser Kemal’in peşinde olduğu cinayet aleti şok bir şekilde el değiştiriyor ve Edip cinayeti çözülmeye başlıyor! Katile adım adım yaklaşıyoruz.
Senaryosunu Meriç Acemi'nin kaleme aldığı, yönetmenliğini Ali Bilgin - Deniz Yorulmazer'in üstlendiği Ufak Tefek Cinayetler dizisinin 37. yeni bölümü Salı akşamı saat 20.00'da Star TV ekranlarında olacak.
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Ufak Tefek Cinayetler 37. bölüm fragmanı yayınlandı! Ufak Tefek Cinayetler oyuncuları kimler? - Son Dakika Haberler/ufak-tefek-cinayetler-37-bolum-fragmani-yayinlandi-ufak-tefek-cinayetler-oyunculari-kimler-21798132179813
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