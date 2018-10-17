Ufak Tefek Cinayetler 38. yeni bölüm ilk sahne, dizinin bu akşam ekranlara gelen son bölümünün ardından yayınlandı. Oya, Serhan'ın açtığı babalık testi davası ile sarsılınca Serhan'ın kapısına dayandı. İşte Ufak Tefek Cinayetler 37. son bölüm ve 38 yeni bölüm fragman detayları.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 38. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

UFAK TEFEK CİNAYETLER 37. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Emre ve Kerim Sarmaşık'ı ateşe veriyorlar!

Kerim ve Emre, Sarmaşık'ın altını üstüne getirmeye ant içtiler. Şimdi yerin altında gömülü sırları olan Sarmaşık sakinleri düşünsün! Emre gümbür gümbür gidiyor, sırları bir bir ortaya döküyor. Ve bir sonraki aşamaya geçiyorlar: Edip'i kimin öldürdüğünü bulacaklar. Çember daralıyor. Oya bir yandan, Kemal bir yandan, bir de bu adamlar... Sonuca adım adım yaklaşıyoruz. Şer ittifakının dağılması ise an meselesi. Nihayet bir kaçak çıkıyor... Çözülme başladı!

Diğer büyük bombayı Betül Aksak atıyor. Oya'nın bebeği, Aksak soyadını alacak artık, kaçış yok. Ne Merve durabilir bunun önünde, ne Oya... "Deniz Aksak" ismi, gümbür gümbür geliyor.

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