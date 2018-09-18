Ufak Tefek Cinayetler ne zaman başlayacak? sorusu dizinin izleyicileri tarafından merak ediliyor. Dizinin sezon finalinde Sarmaşık'ta çıkan büyük kavga sonucunda ölen kişinin Edip olduğu ortaya çıkmıştı. Şimdi en büyük soru katilin kim olduğu. Ufak Tefek Cinayetler 2. yeni sezondan yayınlanan fragmanlarda, olayın şoku yaşanırken, Sarmaşık'ta büyük bir sorgunun yaşandığı görülüyor. Ufak Tefek Cinayetler 2. sezon için yayınlanan 3. fragmanda ise Oya'nın itirafı şok etkisi yaratıyor. İşte Ufak Tefek Cinayetler yeni sezonuna dair detaylar...

UFAK TEFEK CİNAYETLER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ufak Tefek Cinayetler 2. sezona bu akşam yayınlanacak bölümle başlayacak. Ufak Tefek Cinayetler bu akşam saat 20.00'da Star Tv ekranlarında olacak.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 2. SEZON 1. BÖLÜM FRAGMANI (33. BÖLÜM)

Sarmaşık’ın ağır topları sorgu odasında!

Merve, Pelin, Oya ve Arzu… Mahşerin dört atlısı tekrar bir arada. Yine alabildiğine zarif, göz alıcı ve bir o kadar da tehlikeliler. Çünkü ufak tefek cinayetler ve daha büyükleri tam da böyle işlenir. En karanlık işlerin icabına en ışıltılı yerlerde, herkesin gözü önünde bakılır.

Edip cinayetinden sonra görülecek çok fazla hesap, verilecek çok fazla savaş var. Başkomiser Kemal, cinayeti bir an önce aydınlatmaya kararlı. Nihayet Sarmaşık’ın ağır topları sorguya çekiliyor ve Kemal sonuca varıyor!

Diğer yandan, Kerim Adil Sağlam, bütün karanlığıyla Sarmaşık'a çöküyor. Birden güneşli dünyalarını kara bulutlar sarıyor.

Bundan sonrası, daha kanlı, daha sert fakat çok daha etkileyici olacak, belli. Aşk kokusu, suç rüzgarına karışıp, dolaşıyor Sarmaşık'ta...

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