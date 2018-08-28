32. Bölümüyle sezon finali veren dizi Ufak Tefek Cinayetler'in yeni sezonunun başlayacağı tarih dizinin severleri tarafından oldukça merak ediliyor. Ufak Tefek Cinayetler yeni sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezonun başlayacağı tarih belli oldu mu? İşte detaylar...

UFAK TEFEK CİNAYETLER DİZİSİNİN YENİ SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ufak Tefek Cinayetler yeni sezondan kısa bir tanıtım videosu yayınlandı. Star TV tanıtımı izleyiciler ile paylaşırken yeni sezon ilk bölümün ne zaman yayınlanacağı hakkında herhangi bir bilgi verilmedi. Ufak Tefek Cinayetler dizisinin yeni sezonun ne zaman başlayacağı henüz tam olarak bilinmese de eylül ayında başlaması öngörülüyor.

UFAK TEFEK CİNAYETLER SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

Parti başladı, davetliler yerlerini aldı ve korkunç cinayete resmen saatler kaldı! Bu partide sadece güzel müzik, keyifli ortam ve lezzetli atıştırmalıklar yok; kanlı hesaplaşmalar, can acıtan yüzleşmeler ve cinayete varan bir kavga var! Bazı cinayet planları bozuluyor ama yolda yenileri kuruluyor ve cinayet anı yaklaştıkça ortalık iyice karışıyor. Soruşturma tüm hızıyla devam ediyor ve Sarmaşık vakasıyla bağlantılı ikinci cinayetin şaşırtıcı ayrıntıları da ortaya çıkıyor.

UFAK TEFEK CİNAYETLER NEREDE ÇEKİLİYOR?

Amerikan dizilerindeki lüksü aratmayan, Big Little Lies dizisinden uyarlama olan, dört kadın ve dört adam arasında karanlık sırlar, tutkulu bir aşk, yalanlar ve bitmek bilmez bir rekabetin anlatıldığı, Ufak Tefek Cinayetler'in çekimleri İstanbul'un çeşitli lüks mekanlarında gerçekleşiyor.

Dizide olaylar, Oya Toksöz’ün Sarmaşık Sitesi’ne dönmesi ile başlıyor. Liseden beri arkadaş olan 4 kadın; Oya, Arzu, Merve ve Pelin yeniden bir araya geliyor. Geçmişte bıraktıkları meselelerin gün yüzüne çıkması ile 4 kadın arasında hesaplaşmalar başlıyor. Yönetmenliğini Ali Bilgin ve Deniz Yorulmazer’in üstlendiği, senaryosunu Meriç Acemi’nin kaleme aldığı Ufak Tefek Cinayetler dizisinde geçen Sarmaşık Sitesi, Kemer Country’nin içinde yer alıyor.

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