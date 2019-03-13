Ufka Yolculuk sınavı için kısa bir süre kaldı. Peki, Ufka Yolculuk sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Adaylar tarafından merak konusu oldu. Bu sene yapılacak 7. Ufka Yolculuk sınav sonucuna göre birinci, ikinci ve üçüncülere umre ve para ödülü dördüncü ile birlikte ilk 10'da yer alanlara ise altınhediyesi verilecek. İşte ufka yolculuk sınavı ile ilgili detaylar...

UFKA YOLCULUK SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA EKRANI - 2019

Ufka Yolculuk sınav giriş yerleri belli oldu. Sınav giriş belgesini alabilmek için http://www.ufkayolculuk.com/ adresine tıklayarak sınav yerini görüntüle butonuna tıklayarak, e-posta adresinizi ve şifrenizi girerek giriş yaparak öğrenebilirsiniz. Ayrıca kimlik ve doğum tarihi ile de giriş yapabilirsiniz.

2019 UFKA YOLCULUK SINAVI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Ufka Yolculuk online sınavı 17 - 18 Şubat 2019 saat 10.00 - 22.00 arasında yapılacak. Online sınav sonuçlarının açıklanması 25 Şubat 2019 Pazartesi saat 20.00 olarak belirlendi. Ufka Yolculuk yazılı sınavı ise 17 Mart 2019 Pazar günü 10.00 - 12.00 arasında yapılacak. Yazılı sınav sonuçlarının açıklanması 27 Mart 2019 Çarşamba saat 20.00 olarak belirlendi. Sınav sonuçlarının açıklanma tarihi ise 3 Nisan 2019 Çarşamba saat 19.00 olarak duyuruldu. 13 Nisan 2019 Cumartesi saat 20.00'da ise merkezi ödül töreni var. Dereceye giren yarışmacılar ödüllerini 18 Haziran 2019 tarihine kadar almaları gerekiyor. Aksi takdirde ödül bir sonraki dereceye verilecek.

UFKA YOLCULUK ÖDÜLLERİ NELER?

Yarışma sonucuna göre birincilere 2 Umre ve 2 bin 500 TL para ödülü, ikincilere 2 Umre ve bin 500 TL para ödülü, üçüncülere 2 Umre ve 500 TL para ödülü verilecek. İlk 10'a girenlere ise 7 gr. külçe altın verilecek.

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