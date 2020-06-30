Pek çok filmde rol alan ve Ezel dizisinde canlandırdığı 'Ramiz Dayı'nın gençliği' karakteri ile tanınan Ufuk Bayraktar'ın evliliğinde kara bulutlar dolaşıyor.

Kocasının bir başka kadınla olan samimi yazışmalarını ifşa eden Merve Bayraktar, hemen sonrasında da eşi Ufuk Bayraktar’ın bu yazışmaların ortaya çıkmasının ardından kendisine attığı barışma mesajlarını yayınlandı.

UFUK BAYRAKTAR KİMDİR?

Ufuk Bayraktar, 12 Eylül 1981 tarihinde dünyaya geldi. Liseyi okuduktan sonra üniversiteye gitmeme kararı aldı ve babası Cevahir Bayraktar'ın Cihangir'de işlettiği kafesinde çalışmaya başladı.

Burada Zeki Demirkubuz tarafından keşfedildi ve yönetmenin "Bekleme Odası" ile "Kader" adlı filmlerinde rol aldı. Daha sonra Nuri Bilge Ceylan'ın "İklimler", Semih Kaplanoğlu'nun "Yumurta", Cemal Şan'ın "Ali'nin Sekiz Günü" ve Feo Aladağ'ın "Ayrılık" adlı filmlerinde rol aldı.

Ufuk Bayraktar asıl çıkışını ise Ezel dizisiyle yaptı. Usta oyuncu Tuncel Kurtiz'in oynadığı "Ramiz Dayı" karakterinin gençliğini canlandıran Ufuk Bayraktar, performansıyla adından söz ettirdi.

Oyuncu ayrıca Dağ filminde de rol almıştı.