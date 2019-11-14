Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Ufuk Bayraktar, yeni filminin Ezel dizisiyle bağdaştırılmasına ilişkin, "Öyle bir şey söz konusu değil, o karakter, Tuncel Kurtiz ağabeyimin oluşturduğu bir karakterdi ve gençliğini oynamak benim için büyük gururdu. Ancak o hikayenin senaristi başka, bizim hikayemizin senaristi başka. Tuncel ağabeyime de bu vesileyle Allah'tan rahmet diliyorum, her zaman saygıyla anacağım büyük üstad ve iyi bir insandı" dedi.

Benzerlik hakkında konuşan oyuncu, "Dönem işlerinde malesef böyle benzerlikler olabiliyor, o zamanlarda herkesin saçı, sakalı ve giyim tarzı böyleymiş. Eğer illa beni birine benzetecekseniz, ben babama benziyorum" dedi.

Ufuk Bayraktar, "Dönemin eski kabadayınların olan rahmetli babanızdan mı esinlendiniz?" sorularına, "Pek fazla içerik veremem ancak gerçeklerden alıntıların olduğu, ve rahmetli babamında biraz içinde olduğu bir iş. Sonuçta herkesin babası kendisi için kahramandır ya, o kahramanlarında adaleti ,merhameti ve güzellikleri oluyor. Biz de bunun özünü bulduk, ve güçlü bir hikaye ortaya çıkardık" dedi.

Filmin senaryosuna 6 ay yattığı cezaevinden danışmanlık yaptığını belirten oyuncu, "Biliyorsunuz biraz zaman geçirdik, düşünecek vakit olunca ben de hikayeye danışmanlık yaptım" dedi.

Birçok rolünde ağır abi karakterlerini canlandıran Bayraktar, "İnsanlar seviyorsa ne mutlu, bizde ona göre haraket ediyoruz ve seyirci de buna karşılık veriyor. Ters köşe bir rolde sizi görür müyüz?" sorusuna "İlerleyiş ne gösterir bilmiyorum, şimdilik bunu yapıyoruz ama bir komedi de oynamayı çok isterim" dedi.

Bayraktar, Ağustos 2018’de ruhsatsız silah bulundurması nedeniyle hapse girmişti.