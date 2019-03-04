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"CEZAEVİ ÜNİVERSİTE GİBİ"

Kameralara konuşan başarılı oyuncu, "Cezaevi üniversite gibi oldu. Ben hayatın bazı alanlarına üniversite gibi bakıyorum, bu da onlardan oldu. Allah bir daha girmeyi nasip etmesin. Cezavinde özgürlük, insanın sadece gördüğü rüyalardan ibaret" dedi.