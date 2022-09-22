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Ufuk Beydemir ile Sefo arasında 'prim' tartışması!

12 yaşındaki Fevzi Kaan Türker, rapçi Sefo ve Capo'nun seslendirdiği 'Isabelle' şarkısına kattığı yorumla sosyal medyada günlerdir konuşuluyor. Sefo da yoğun ilgi gören görüntülerin ardından Fevzi Kaan'ı konserine davet etmiş ve ikili, 'Isabelle'yi birlikte seslendirmişlerdi. Şarkıcı Ufuk Beydemir de söz konusu görüntülerin ardından Sefo'yu 'prim' yapmakla suçladı

Ufuk Beydemir ile Sefo arasında 'prim' tartışması! - Magazin haberleri
'Prim' tartışması!
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HABERTURK.COM

Fevzi Kaan Türker, Sefo ve Capo'nun seslendirdiği 'Isabelle' adlı şarkısına kendine has bir yorum getirdi. 12 yaşındaki Fevzi Kaan'ın görüntüleri sosyal medyada viral oldu.

Ünlü rapçi, 12 yaşındaki Türker'in babasının orguyla sergilediği performansa kayıtsız kalmadı. Fevzi Kaan'ı konserinde sahneye çıkaran Sefo, 'Isabelle'yi Türker ile birlikte söyledi. Ancak Sefo'nun bu hamlesine şarkıcı Ufuk Beydemir'den tepki geldi.

"ÇOCUK HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRİYOR SEN DE 'PRİM' DİYORSUN"

Beydemir, Twitter hesabından Sefo ve Fevzi Kaan Türker'in konser görüntülerini yayınlayarak "Seviye bu. Prim yapan bu" ifadelerini kullandı. Ufuk Beydemir'in paylaşımına karşılık veren Sefo ise "12 yaşındaki bir çocuk bir hayalini gerçekleştirdiğini söylüyor. Sen prim ve seviyeden bahsediyorsun. Yine küçük bir çocuğun sözlerini yazdığı 'Ben bir kek miyim' diye bir' şarkın var. Prim ve seviye araştırmana oradan devam et" diye yazdı.

"ŞARKIMLA O KULAK KANATAN VİDEOYU KIYASLAMAK İSTER MİYİZ?"

Sefo'nun yorumuna cevap veren Ufuk Beydemir de şu yanıtı verdi:

Ben sıfır yetenek bir çocuğun başarısını, gördüğü ilgiyi eleştirdim fakat arkadaş üzerine alınmış nedense. 7 yaşında çocuğun yazdığı derinlikli sözleri şarkıya çevirdim evet, yaptığım işin arkasındayım hala. O şarkıyla şu kulak kanatan videoyu kıyaslamak ister miyiz gerçekten?

Beydemir'in bu sözlerine karşılık veren ünlü rapçi de "Bu tweet'inden sonra karar verdim ki sen keksin kanka" cevabını verdi.

Öte yandan Ufuk Beydemir, geçtiğimiz aylarda 7 yaşındaki bir çocuğun "Ben neyim? Ben kek miyim?" sözlerinden şarkı yapmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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