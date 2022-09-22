'Prim' tartışması! 0:00 / 0:00

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Fevzi Kaan Türker, Sefo ve Capo'nun seslendirdiği 'Isabelle' adlı şarkısına kendine has bir yorum getirdi. 12 yaşındaki Fevzi Kaan'ın görüntüleri sosyal medyada viral oldu. Ünlü rapçi, 12 yaşındaki Türker'in babasının orguyla sergilediği performansa kayıtsız kalmadı. Fevzi Kaan'ı konserinde sahneye çıkaran Sefo, 'Isabelle'yi Türker ile birlikte söyledi. Ancak Sefo'nun bu hamlesine şarkıcı Ufuk Beydemir'den tepki geldi.

"ÇOCUK HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRİYOR SEN DE 'PRİM' DİYORSUN" Beydemir, Twitter hesabından Sefo ve Fevzi Kaan Türker'in konser görüntülerini yayınlayarak "Seviye bu. Prim yapan bu" ifadelerini kullandı. Ufuk Beydemir'in paylaşımına karşılık veren Sefo ise "12 yaşındaki bir çocuk bir hayalini gerçekleştirdiğini söylüyor. Sen prim ve seviyeden bahsediyorsun. Yine küçük bir çocuğun sözlerini yazdığı 'Ben bir kek miyim' diye bir' şarkın var. Prim ve seviye araştırmana oradan devam et" diye yazdı.