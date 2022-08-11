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Ufuk Özkan'dan boşanma sonrası ilk sözler

'Geniş Aile' dizisinde canlandırdığı 'Cevahir' karakteriyle tanınan ve 17 yıllık eşi Nazan Güneş ile geçtiğimiz haftalarda yollarını ayıran ünlü oyuncu Ufuk Özkan, boşanmasının ardından ilk kez konuştu

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  • Ufuk Özkan'dan boşanma sonrası ilk sözler - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Gonca Vuslateri’nin senaryosunu kaleme aldığı "Cenazemize Hoş Geldiniz" adlı filmin oyuncu kadrosu tamamlandı. Ufuk Özkan ve projenin diğer oyuncuları çekimlerden önce okuma provası için bir araya geldi.
  • Ufuk Özkan'dan boşanma sonrası ilk sözler - Magazin haberleri

    BOŞANMA SONRASI İLK SÖZLER

    Geçtiğimiz günlerde eski eşi Nazan Güneş'le 17 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak sonlandıran oyuncu Ufuk Özkan, boşanmasının ardından ilk kez konuştu.
  • Ufuk Özkan'dan boşanma sonrası ilk sözler - Magazin haberleri

    "SADECE EVLERİ AYIRDIK"

    Eski eşiyle fikir ayrılığı yaşadıklarını söyleyen oyuncu, "Kavgasız, gürültüsüz 17 yıl yaşadık. Her gün görüşüyoruz. Biz sadece evleri ayırdık." şeklinde konuştu.
  • Ufuk Özkan'dan boşanma sonrası ilk sözler - Magazin haberleri

    "ADLİYEYE BİRLİKTE GİTTİK"

    Anadolu Ateşi’nin başarılı dansçılarından Güneş ile boşanmalarının ertesi günü bir araya geldiklerini belirten Özkan, "Adliyeye birlikte gittik. Ertesi günü yemeğe çıktık. Sonrasında oğlumuzla vakit geçirdik." ifadelerini kullandı.
  • Ufuk Özkan'dan boşanma sonrası ilk sözler - Magazin haberleri

    FOTOĞRAFLARI SİLMEDİ

    Son dönemde fazla kilolarından kurtulan ve “Ah Be Birader” filminde kamera karşısına geçen Özkan, eşiyle mutlu günlerinden çekilen fotoğraflarını da sosyal medya sayfasından kaldırmamıştı.

    Sessiz sedasız yollarını ayıran ikilinin 16 yaşında Eren adında bir oğulları var.

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