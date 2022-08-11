Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Gonca Vuslateri’nin senaryosunu kaleme aldığı "Cenazemize Hoş Geldiniz" adlı filmin oyuncu kadrosu tamamlandı. Ufuk Özkan ve projenin diğer oyuncuları çekimlerden önce okuma provası için bir araya geldi.