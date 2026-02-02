Ufuk Özkan'ın karaciğer nakli bugün yapılacak

Bir süredir karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören Ufuk Özkan, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılmıştı. Özkan'ın kardeşi tarafından yapılan açıklamada, oyuncu için acil karaciğer nakli gerektiği belirtilmişti.

Ufuk Özkan'ın sağlık durumuna ilişkin geçtiğimiz hafta yeni gelişme yaşandı. Edinilen bilgilere göre, üç donör adayı arasından, Özkan'ın kameraman arkadaşı Salih Kıvırcık uygun bulundu.

Ufuk Özkan ve Salih Kıvırcık.

Donör olmayı kabul eden Salih Kıvırcık, sosyal medya hesabından bulunduğu paylaşımda şu ifadelere yer verdi; "Hediyeleriniz ve ilginiz için ayrıca teşekkür ederim. Mübarek kandil günü dualarınızı eksik etmeyin. Hastane yatışım oldu, tahliller yapıldı. Yarın sabah saat 07.00'de ameliyat olacağız."

Ufuk Özkan, yaklaşık 11 saat sürmesi beklenen ameliyatı öncesinde donörü Salih Kıvırcık ve kardeşi Umut Özkan ile birlikte bir paylaşım yaptı. Özkan, paylaşımında hem son durumuna ilişkin bilgi verdi hem de kendisine destek olanlara teşekkür etti.

"11 SAAT SÜRECEK KARACİĞER NAKLİ AMELİYATIMA GİRECEĞİM"