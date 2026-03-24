Uzun süredir karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden ünlü oyuncu Ufuk Özkan, zorlu günleri geride bıraktı.

SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Geçtiğimiz Şubat ayında set arkadaşı Salih Kıvırcık'ın donör olmasıyla ameliyat masasına yatan Özkan, 11 saat süren başarılı bir operasyonun ardından sağlığına kavuştu.

Hastaneden taburcu olduktan sonra evinde istirahat eden oyuncu, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

"HER ŞEY KONTROL ALTINDA"

Kendisine donör olan arkadaşı Salih Kıvırcık ile hastane kontrolü sonrası bir karesini paylaşan Özkan, fotoğrafa, "Her şey kontrol altında" notunu düştü.