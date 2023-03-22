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Uganda'da LGBT bireylere hapis öngören yasa meclisten geçti

Afrika’nın doğusunda bulunan Uganda Cumhuriyeti’nde eşcinsel ilişkiyi suç kapsamına alan yasa tasarısı meclisten geçti.

Uganda'da LGBT bireylere hapis öngören yasa meclisten geçti
BBC TÜRKÇE

Afrika’nın doğusunda bulunan Uganda Cumhuriyeti’nde eşcinsel ilişkiyi suç kapsamına alan yasa tasarısı meclisten geçti.

Ülke parlamentosunda alkışlarla kabul edilen yasa tasarısı, eşcinsellere uzun hapis cezaları öngörüyor.

Meclis’ten geçen tasarı, eşcinsellerin ailelerine ve arkadaşlarına da yetkililere ihbar etme sorumluluğu veriyor.

Doğu Afrika ülkesinde eşcinsel ilişki daha önce yasaklanmıştı.

Ancak tasarı daha ileri giderek, kişileri cinsel kimlikleri üzerinden suçlu ilan ediyor.

Cumhurbaşkanı Museveni, yasayı veto edebilir veya kanunlaşmasını onaylayabilir.

Tasarı ile LGBT haklarını savunan kurumlara maddi yardım yapmak, LGBT hakları yanlısı her türlü yayın yapmak da suç kapsamına alınıyor.

Uganda’daki LGBT toplumu, ülkede, kendilerine yönelik fiziksel şiddeti teşvik eder bir hava olduğu uyarısını yapıyor.

Uganda’da eşcinselliği suç kapsamına alan ilk yasa 2014’te gündeme geldi. Anayasa Mahkemesi, o dönem Cumhurbaşkanı'nın onayından geçen yasayı iptal etmişti. Bu iptali, o dönem Cumhurbaşkanı Museveni’nin Washington’a yapacağı ziyaretiyle ilişkilendirenler de vardı.

Beyaz Saray o dönemki gelişmeler sonrası, Uganda’ya sağlanan fonların bir kısmını kesti.

Aralarında Danimarka, Norveç ve Hollanda ve İsveç'in de bulunduğu bazı Avrupa ülkeleri de yardımları durdurmuştu.

Halen ülkenin lideri olan Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni, yasayı onaylarsa tasarı kanunlaşacak.

Uganda nüfusunun büyük bölümü Hristiyan. Ülkede yüzde 13 civarında Müslüman nüfus da bulunuyor.

Eşcinsel ilişkiler 30 civarında Afrika ülkesinde yasaklanmış durumda.

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