Uganda nerede, hangi kıtada yer alır? Uganda başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi, şehirleri ve saat farkı nedir? Bağımsızlığını kazandığı tarih olan 1962'ye kadar İngiltere'nin sömürgelerinden biri olan Uganda, günümüzde başkanlık sistemine dayanan bir cumhuriyet rejimi ile idare edilmektedir. Yaylalar üzerine kurulmuş bir ülke olan ve sahip olduğu toprakların yaklaşık %15'i sulardan meydana gelen Uganda; bakır ve kobalt maden yatakları açısından da oldukça zengindir. Tropikal iklimin etkisi altından olmasından ötürü bitki örtüsü de çeşitlilik gösteren Uganda hangi kıtada yer almaktadır? Uganda başkenti neresidir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Oldukça genç bir nüfusa sahip olan ve nüfus içindeki 0-24 yaş oranı yaklaşık olarak %70’lere ulaşan Uganda’da çok sayıdan etnik grup da yaşamaktadır. Peki, Uganda nüfusu kaç kişiden meydana gelmektedir? Uganda para birimi nedir? İşte, tüm detaylar…

Uganda Nerede?

Uganda hangi kıtada yer almaktadır sorusunun cevabı Afrika kıtası olacaktır. Afrika kıtasının doğusunda yer alan Uganda; kuzeyde Sudan, batıda Zaire, güneyde Ruanda ve Tanzanya, doğuda ise Kenya ile komşudur.

14. yüzyıldan itibaren Buganda Krallığı’na ev sahipliği yapan Uganda; 19. Yüzyılda İslamiyet ile tanışmış ve bu tarihten itibaren bölgede İslamiyet hızla yayılmıştır. 1860’lı yıllardan itibaren sömürgecilik faaliyetlerinin hedefi haline gelen Uganda, 1894 yılında ise tamamen İngiltere’nin himayesi altına girmiş ve bu tarihten sonra resmi olarak bir İngiltere sömürgesi olmuştur. Uganda’nın bağımsızlığını kazandığı tarih ise 1962’dir. 1950’lerde başlayan bağımsızlık mücadelesi neticesinde Uganda, 1958 yılında seçim yaparak kendi meclisini oluşturmuş ve 1962 yılında da İngiltere’den ayrıldığını ilan ederek bağımsızlığını kazandırmıştır.

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Uganda Başkenti

Bir Doğu Afrika ülkesi olan Uganda’nın başkenti, Kampala’dır. Ülkenin merkez bölgesi olarak adlandırılan kısımda yer alan ve başkent olmasının yanında Uganda’nın en büyük şehri de olan Kampala, her biri tarihi ve kültürel izler taşıyan 7 farklı tepe üzerine kurulmuştur. Ekvator çizgisine yakın olmasından dolayı yıllık sıcaklık değerleri de birbirine oldukça yakın olan Kampala, Doğu Afrika’nın en yaşanılası şehirleri arasında yer almaktadır.

Uganda Nüfusu

2023 yılı için yapılan nüfus projeksiyonlarına göre Uganda nüfusunun 42 milyon kişiden meydana geldiği düşünülmektedir. 40’tan fazla etnik gruba da ev sahipliği yapan Uganda’da yaşayan en kalabalık etnik unsur ise %17’lik oranla Baganda halkıdır. Bagandaların dışında; Ankole, Langi, Basoga ve Bakiga gibi farklı Afrika halklarının da yaşamakta olduğu Uganda’da konuşulan resmi dil ise İngilizce ve Svahi dilidir.

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Dini inanç konusunda ise nüfusun yaklaşık %85’inin Hristiyanlık dinine mensup olduğu bilinmektedir. Geriye kalan %15’lik kesimde ise İslamiyet ve yerel Afrika dinlerine inanmakta olan Ugandalılar yer alır.

Uganda Para Birimi

Uganda’da kullanılan resmi para biriminin ismi Uganda şilinidir. 1987 yılında ilk kez piyasaya sürülen bu para biriminin uluslararası piyasalardaki kodu ise UGX’dir.

Uganda Bayrağının Anlamı

1962 yılında kabul edilerek ülkenin resmi bayrağı olarak ilan edilen Uganda bayrağı; siyah, sarı ve kırmızı renklerden oluşturulmuş 6 eşit yatay şeritten ve bu şeritlerin tam orasında yer alan gri taçlı turna kuşu figüründen meydana gelmektedir. Bayrak üzerinde yer alan siyah renk Afrika halkını, sarı renk güneşi, kırmızı renk ise tüm Afrika halklarının kardeşliğini temsil eder. Bayrağın tam ortasında yer alan gri taçlı turna kuşu ise Uganda’nın ulusal sembolüdür.

Uganda Şehirleri

İdari açıdan merkez, batı, doğu ve kuzey olmak üzere 4 bölgeye ayrılmış olan Uganda’nın öne çıkan şehirleri şu şekildedir:

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Kampala

Gulu

Jinja

Mbale

Kasese

Uganda Türkiye Saat Farkı

Uganda ile Türkiye’de kullanılan yerel saatler arasında herhangi bir zaman farkı bulunmamaktadır.

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