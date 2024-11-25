Ünlü gazeteci ardından, 'Kamuoyuna duyuru' başlığı altında da şu açıklamaları yaptı: İşlerine gelen sonuç çıkmayınca, yolunu bile bilmediğim, hiçbir mensubunu tanımadığım, yan yana gelmediğim, telefonla konuşmadığım Adli Tıp Kurumu'nun değerli uzmanlarını itibarsızlaştırma, kararlarına duyulan güveni sarsma ve şaibe altında bırakma kampanyası başlattılar. Bunu ben yapmış olsam devlet kurumu hakkında alenen yanlış bilgi yaymak suçlamasıyla kendimi içeride bulabilirdim. (Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nın suç duyurusunda bulunması gerekir.) Bugüne kadar sustum, davayı açana kader vurmuş, bir de ben vurmayayım dedim ve alttan aldım. Çalıştığım gazete ve televizyonda haber bile yaptırmadım. Ama bir yere kadar. Bizim de mağduriyet yaşayan ailemiz, çocuklarımız var. Bizim de onurumuz var. Mahkeme kararı lehimize çıktığına ve buna rağmen iftiralarını sürdürdüklerine göre; artık konuşabilirim. Örneğin Çarşamba akşamı, şahsıma babalık davası açan D.G 'nin hayatımda hiç tanımadığım annesi Suphiye (Sofi) Orancı hakkında ARENA'ya ulaşan yüz kızartıcı belgeleri yayınlamaya başlayabiliriz. (Bizde yalan, iftira vs. yerine belge konuşur.) Bunlar arasında öyleleri var ki ekrana getirdiğimizde içinizden tükürme duygusu geçecek... Şimdilik bu kadar... (Not: Kendisi yandaş gazetelere açık kimliğiyle boy boy fotoğraf verip konuşuyor. Ama etik değerlere saygımız nedeniyle biz ondan D.G. diye söz ediyoruz. Takdir kamuoyunun.)