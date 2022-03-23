"Türkiye kolay bir rakip değil"

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Fenerbahçe'de Nisan ayında gerçekleşecek Yüksek Divan Kurulu başkanlığı seçimi öncesinde adaylar netleşiyor.

Mevcut Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük’ün yanı sıra, kurul üyeleri Sait Yılmaz ve Nail Kır’ın adaylıklarının ardından deneyimli gazeteci Uğur Dündar da aday oldu.

Aziz Yıldırım başkanlığındaki yönetimlerde görev üstlenen Dündar'ın adaylığını Perşembe günü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenleyeceği toplantıyla duyurması bekleniyor.

Dündar, sosyal medya hesabında konu ile ilgili sorulara "Uğur Dündar, kişilerin değil, Fenerbahçe'nin adayıdır" yanıtını verdi.