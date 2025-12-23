Uğur Dündar kimdir, kaç yaşında? Uğur Dündar'ın hayatı ve biyografisi

Uğur Dündar'ın hayatı, siyah-beyaz televizyon döneminden günümüzün dijital medyasına uzanan köklü bir serüvendir. TRT sınavlarını kazanarak başladığı yolculukta, BBC'de aldığı eğitimlerle vizyonunu genişletmiş ve Türkiye'ye döndüğünde televizyon haberciliğine yepyeni bir soluk getirmiştir. Yaptığı haberlerle pek çok kez ölüm tehditleri almasına, saldırılara uğramasına rağmen geri adım atmayan Dündar, "Vatandaşın hakkını yedirmem" ilkesiyle hareket etmiştir. Onun gazetecilik anlayışı, sadece haberi sunmak değil, haberin öznesi olan sorunu çözüme kavuşturana kadar takip etmek üzerine kuruludur.

UĞUR DÜNDAR KİMDİR?

REKLAM

Türkiye'nin en güvenilir kişisi anketlerinde defalarca zirvede yer alan Uğur Dündar kimdir sorusunun yanıtı, İstanbul'un batı ucunda başlayan bir hikayeye uzanır. 28 Ağustos 1943 tarihinde İstanbul'un Silivri ilçesine bağlı Akören köyünde dünyaya gelmiştir. Bir polis memuru olan babasının görevi nedeniyle çocukluğu ve gençliği Türkiye'nin farklı bölgelerinde geçmiştir. Uğur Dündar nereli diye soranlar için onun köklerinin Trakya ve İstanbul topraklarına dayandığını söylemek mümkündür. Ortaöğrenimini tarihi Vefa Lisesi'nde tamamlamış, lise yıllarında hem derslerindeki başarısı hem de sosyal yönüyle dikkat çekmiştir. Yükseköğrenimini ise İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü'nde tamamlayarak mesleki altyapısını akademik olarak da güçlendirmiştir.

Gençlik yıllarında spora, özellikle de futbola büyük ilgi duymuştur. Vefa Lisesi futbol takımında kalecilik yapmış, hatta bir dönem İstanbulspor genç takımında forma giymiştir. Ancak kader onu yeşil sahalardan alıp televizyon ekranlarına taşıyacaktır. Üniversite eğitiminin ardından 1970 yılında TRT'nin açtığı sınavları kazanarak televizyon yapımcısı olarak göreve başlamıştır. Bu tarih, Türk televizyonculuğu için de bir milat niteliğindedir. TELEVİZYONCULUK KARİYERİ VE ARENA EFSANESİ TRT'de başladığı kariyerinde, İngiltere'de BBC'nin "Televizyon Yapımcı ve Yönetmenlik" kursuna katılarak uluslararası standartlarda bir eğitim almıştır. Türkiye'ye döndüğünde TRT'de yapımcı, yönetmen ve sunucu olarak birçok başarılı programa imza atmıştır. Ancak Uğur Dündar'ı efsaneleştiren asıl proje, 1992 yılında Show TV'de başlayan ve sonrasında Kanal D, Star TV gibi kanallarda yıllarca devam eden "Arena" programıdır. Arena, Türkiye'de soruşturmacı gazeteciliğin (investigative journalism) en güçlü örneği olmuştur. REKLAM Arena programı, özellikle gıda güvenliği konusundaki denetimleriyle halkın büyük takdirini kazanmıştır. Hijyen kurallarına uymayan fırınlara, imalathanelere yaptığı baskınlar, böcekli ve sağlıksız gıdaları ifşa etmesi, toplumda büyük bir farkındalık yaratmıştır. Sadece gıda değil, yolsuzluk dosyaları, mafya ilişkileri ve Susurluk skandalı gibi Türkiye'yi sarsan olayların üzerine cesaretle gitmiştir. Mikrofonunu uzattığı kişilere sorduğu net sorular ve aldığı cevaplar karşısındaki kararlı duruşu, onun gazetecilik tarzının imzası olmuştur. Kariyeri boyunca Hürriyet Gazetesi yazarlığı, Star TV Ana Haber Bülteni sunuculuğu gibi prestijli görevlerde bulunmuş ve yönettiği haber merkezleriyle sayısız ödül kazanmıştır.