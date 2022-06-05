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Uğur Nalbantoğlu hayatını kaybetti

Bir çok şirket ve bankada iletişim faaliyetinde bulunan MAPFRE Sigorta kurumsal iletişim ve sürdürülebilirlik müdürü Uğur Nalbantoğlu vefat etti. 

Uğur Nalbantoğlu hayatını kaybetti
HABERTURK.COM

İletişim dünyasının duayenlerinden, MAPFRE Sigorta kurumsal iletişim ve sürdürülebilirlik müdürü Uğur Nalbantoğlu vefat etti. 25 yılı aşkın süredir liderlerin ve markaların itibar, güven inşa etmeleri için çalışmalar gerçekleştiren Uğur Nalbantoğlu, profesyonel hayatına stratejik iletişim danışmanı, öğretim görevlisi ve yazar olarak devam etmiştir.

Nalbantoğlu, danışmanlık yıllarınca birçok ulusal ve uluslararası markaya stratejik iletişim danışmanlığı hizmeti verdi. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, 'İletişim Stratejileri Proje Koordinatörü' olarak görev alan olan Nalbantoğlu, Yapı Kredi ve Koçbank birleşme sürecinde iletişim stratejileri üzerine çalışmalar gerçekleştirme fırsatını yakaladı. Uzun yıllar Yapı Kredi, Stratejik İletişim Direktörü olarak çalışmalar gerçekleştirdi.

INSEAD, 'Growing Leaders to Grow Business, Executive Leadership and Management Programme' eğitimini Fransa'da başarıyla tamamladı. Bilgi Üniversitesi, MBA ve MBA Executive Programları'nda 'İtibar ve Kriz İletişimi Yönetimi'; Kadir Has Üniversitesi, Stratejik İletişim Yönetimi' konularında öğretim görevlisi olarak ders vermiş olan Uğur Nalbantoğlu, ulusal ve uluslararası birçok kuruma değişim, kurum kültürü ve iletişim stratejilerini yönetimi odağında hizmet vermiştir.

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