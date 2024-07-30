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        Haberler Magazin Uğur Taşdemir son yolculuğuna uğurlandı

        Uğur Taşdemir son yolculuğuna uğurlandı

        Pek çok Hollywood yıldızının Türkçe seslendirmesini yapan oyuncu ve seslendirme sanatçısı 58 yaşındaki Uğur Taşdemir, Moda Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Taşdemir'in cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Başıbüyük Mezarlığı'nda toprağa verildi. 2 aydır yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenilen Taşdemir , kamuoyunda 'Nicolas Cage'in sesi' olarak biliniyordu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 16:54 Güncelleme: 30.07.2024 - 16:55
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        Yaklaşık 2 aydır yoğun bakımda tedavi gören seslendirme oyuncu ve seslendirme sanatçısı Uğur Taşdemir, önceki gün hayatını kaybetti. Taşdemir Kadıköy'deki Moda Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

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        Cenazede taziyeleri eşi Özgün Taşdemir ve oğlu Uğur Barış Taşdemir kabul etti. Cenazeye Uğur Taşdemir'in ailesi, sevenleri ve meslektaşları katıldı. Eşi Özgün Taşdemir, tabutun başında uzun süre gözyaşı döktü. Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Uğur Taşdemir'in cenazesi, Moda Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Başıbüyük Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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        "EŞİM 2 AYDIR RAHATSIZDI"

        Cenazede taziyeleri Taşdemir'in eşi Özgün Taşdemir ile oğlu Uğur Barış Taşdemir kabul etti. Eşi Özgün Taşdemir; "Eşim 2 aydır rahatsızdı. Hayatını kaybetti maalesef " dedi. Oğlu Uğur Barış Taşdemir ise; "Babam bana insanları sev, kendini sev derdi. İşinde çok başarılı biriydi.Onunla gurur duyuyorum ve onu çok seviyorum" diye konuştu.

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        "ÇOK DEĞERLİ BİR OYUNCU VE SESTİ"

        Cenazeye katılan oyuncu Levent Can ise; "Tüm sevenlerinin başı sağolsun, sabırlar diliyorum yakınlarına sevenlerine. Çok değerli bir oyuncuydu, çok değerli bir sesti. Yabancı filmlerinin başrol oyuncularının sesiydi. Onlar da sahipsiz kaldı. Sevenleri de sahipsiz kaldı. Bizler de değerli bir dostumuzu yitirdik bizler de sahipsiz kaldık. Çok iyi bir insandı herşeyden önce. Üzgünüm. Birçok seveni gibi ben de çok üzgünüm. Başımız sağolsun" diye konuştu.

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        "SESİ HER ZAMAN VAR OLACAK"

        Oyuncu Ali İhsan Bozdemir; "Türkiye'nin önemli konuşmacılarından ve önemli oyuncularından biriydi. Mesleğin kıymetli bir insanıydı.Yaşasaydı bizim için daha kıymetliydi. Mekanı cennet olsun. Her zaman sesi var olacak.Böyle insanlar çok önemli insanlar. İnşalah bundan sonraki kalnalara aynı değeri verebiliriz" dedi.

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        NICOLAS CAGE VE PEK ÇOK HOLLYWOOD YILDIZININ SESİ OLDU

        Pek çok Hollywood yıldızının Türkçe seslendirmesini yapan Uğur Taşdemir, kamuoyunda, Amerikalı oyuncu ve yapımcı Nıcolas Cage'in sesi olarak tanınıyordu. Taşdemir, seslendirme sanatçılığının yanı sıra oyunculuk da yaptı. Uğur Taşdemir, Arka Sokaklar, Kurtlar Vadisi, Ezel gibi dizilerde rol aldı.

        #Uğur Taşdemir
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