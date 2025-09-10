Uğur Uçar: Arda Turan'ın gelişimime çok fazla katkısı oldu

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Pendikspor'da Teknik Direktör Uğur Uçar, açıklamalarda bulundu. Kırmızı-beyazlı kulüpte futbolcu, antrenör ve teknik adam olarak görev alan Uçar, futbolculuk kariyerinin son yıllarını kendini teknik direktörlüğe hazırlayarak geçirdiğini söyledi. Bu süreçte Teknik Direktör Arda Turan'ın kendisine çok şey kattığını ifade eden Uğur Uçar, uzun vadede ise hedefinin Avrupa'da görev almak olduğunu belirtti.

"HAZIRLIK DÖNEMİMİZ, FİZİKSEL VE TAKTİKSEL ANLAMDA İYİ GEÇTİ"

İyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini vurgulayan kırmızı-beyazlıların teknik direktörü, "Pendikspor olarak lige hem fiziksel hem de taktiksel anlamda iyi bir hazırlık dönemi geçirerek başladık. Kulüp başkanımız da özellikle transferler konusunda bana çok büyük bir konfor alanı sağladı. Kadromuza eklediğimiz oyuncuların hepsini zaten 2-3 yıldır takip ediyordum. Ayrıca birçoğu kulübümüze bonservissiz olarak kazandırdığımız oyuncular. İstediğimiz gibi bir transfer sezonu geçirdik. Alabilirsek bir oyuncu daha kadromuza katacağız. Gerçekleşmezse de yolumuza kendimizi geliştirerek devam edeceğiz" dedi.

"ANLAMLI BİR ŞAMPİYONLUK YAŞAMAK İSTİYORUZ" Öncelikli hedeflerinin play-off olmasına rağmen daha ileri gidebilecek kaliteye sahip olduklarını söyleyen Uğur Uçar, "Sezonun fikstürü çekildiğinde ilk 4-5 hafta bizim açımızdan zorlu geçecek gibi görünüyordu. Fakat ilk 4 haftayı 8 puanla geride bıraktık. Deplasmanda aldığımız 2 beraberliğin yanı sıra evimizde oynadığımız müsabakalarda da galip geldik. Şu anda 2 puan ortalamasıyla ilerliyoruz ki bu da bizi hedeflerimize ulaştırabilecek bir puan ortalaması. Camia olarak bu sezonki hedefimiz aslında play-offlara kalmak. Ligde çok iyi, güçlü takımlar da yer alıyor. Oynadığımız oyun ve sahada göstereceğimiz mücadele ile play-off potasının içerisinde yer almaya çalışacağız. Her şey istediğimiz gibi giderse güzel ve anlamlı bir şampiyonluk yaşamak istiyoruz" diye konuştu. "ZORLU BİR LİG BİZİ BEKLİYOR" Trendyol 1. Lig'de ekonomik alanda farklı bütçede takımların olduğunu vurgulayan Uçar, "Ligde öncelikle oynadığımız oyunla göz doldurmak istiyoruz. Mücadele ettiğimiz ligde kadro yapılandırması için çok büyük paralar harcayan takımlar var. Bütçesi en düşük takımlardan bir tanesi biziz. Sezon başında yapılan bütçe planlamasında sınırlarımız vardı. Şu an itibarıyla belirlenen bütçenin de altında kalarak bir kadro oluşturduk. Ligin henüz başındayız. Hazır olmayan, kadrosu oturmamış takımlar var. İlerleyen haftalarda daha heyecanlı ve zorlu bir lig bizi bekliyor" şeklinde konuştu. "OYUNUMUZ YAVAŞ YAVAŞ İSTEDİĞİMİZ SEVİYELERE ÇIKIYOR" Oyun planlarını daha çok rakip analizler neticesinde prese yönelik kurguladıklarını dile getiren 38 yaşındaki çalıştırıcı, sözlerine şöyle devam etti: "Ligde 3. hafta oynadığımız Erzurumspor maçının ilk yarısında, 3-0 bitecek bir oyun yoktu. Bireysel hata sayılabilecek bir gol ve duran top golü yedik. Bu ligde 2-0 veya 3-0'dan sonra maçlar kopuyor gibi görünüyor. O maçın 25. dakikasında kulübeye doğru döndüğümde yedek oyuncularıma skorun maçı yansıtmadığını söylemiştim. Devre arasında da içeride tüm ekip arkadaşlarıma bunu söyledim. Arada 3 de oyuncu değişikliği yaparak müdahalede bulunduk. Neticede skoru 3-3'e getirdik ve deplasmanda mağlup olmadan 1 puanımızı almış olduk. Bir sonraki hafta evimizde oynadığımız Sivasspor maçında ise önde basan bir Pendikspor izlettik taraftarlarımıza. Çünkü geriden oyun kurabilen, kalecisini iyi kullanabilen ve bir önceki maçta rakip kaleye 22 şut atan Sivasspor'u biz o maçta 5 şutta tuttuk. Hatta daha farklı bir skor da elde edebilirdik. Demek istediğim oyunumuz yavaş yavaş istediğimiz seviyelere çıkıyor. Genel olarak maçlara baktığımızda oyun, fiziksel anlamada 60'dan 70'den sonra bize çok fazla dönüyor. Bu durumu arkadaşlarla da konuştuk. Çünkü o dakikalardan sonra ileride daha fazla pres yapan, ön alan baskısını devam ettirebilen bir takım olmayı hedefliyoruz. Her hafta rakibe göre hazırlanıyoruz. Oyun planımızı ona göre hazırlıyoruz." Kulüp tesisleri konusunda şanslı olduklarını da aktaran Uğur Uçar, "Özellikle çimcilerimize çok teşekkür ediyorum. Onlar buranın gerçek emekçileri. Sahalarımız çok iyi durumda. Halihazırda kaldığımız bir tesisimiz var. Yapım aşamasında olan bir kısım da mevcut. Tamamen hazır olduktan sonra bana göre Süper Lig seviyesinde bir tesis olacağını düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.