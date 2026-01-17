Uğurcan Çakır: Puan kaybetmeyi hak etmedik

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK'yla 1-1 berabere kalan Galatasaray'ın file bekçisi Uğurcan Çakır, açıklamalarda bulundu.

"OYUNA HAKİM OLAN TARAF BİZDİK" Karşılaşma boyunca kontrolün Galatasaray'da olduğunu belirten Uğurcan Çakır, "Bana göre oyunun 90 dakika hakimi bizdik. Net pozisyonlara girdik. Gaziantep'in geçişten ve duran toptan pozisyonları var ama genel anlamda oyunu biz yönettik. Galibiyeti kaçırdık, yapacak bir şey yok" ifadelerini kullandı.

"KAFAMIZI KALDIRIP ATLETİCO MADRİD MAÇINA HAZIRLANACAĞIZ" Puan kaybına rağmen takımın durumuna dikkat çeken Uğurcan, "Hâlâ lideriz. Kafamızı kaldırıp Atletico Madrid maçına hazırlanacağız. Tecrübeli ve kaliteli oyunculara sahibiz. Atletico Madrid maçından puan ya da puanlar alıp yolumuza devam edeceğiz" dedi.