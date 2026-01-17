Habertürk
        Uğurcan Çakır: Puan kaybetmeyi hak etmedik - Galatasaray Haberleri

        Uğurcan Çakır: Puan kaybetmeyi hak etmedik

        Galatasaray'ın kalecisi Uğurcan Çakır, 1-1 berabere kaldıkları Gaziantep FK maçının ardından, "Bazen böyle puan kayıpları olabilir ama bu maçı kaybetmeyi hak etmedik" dedi.

        Giriş: 17.01.2026 - 22:55 Güncelleme: 17.01.2026 - 22:55
        "Puan kaybetmeyi hak etmedik"
        Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK'yla 1-1 berabere kalan Galatasaray'ın file bekçisi Uğurcan Çakır, açıklamalarda bulundu.

        "OYUNA HAKİM OLAN TARAF BİZDİK"

        Karşılaşma boyunca kontrolün Galatasaray'da olduğunu belirten Uğurcan Çakır, "Bana göre oyunun 90 dakika hakimi bizdik. Net pozisyonlara girdik. Gaziantep'in geçişten ve duran toptan pozisyonları var ama genel anlamda oyunu biz yönettik. Galibiyeti kaçırdık, yapacak bir şey yok" ifadelerini kullandı.

        "KAFAMIZI KALDIRIP ATLETİCO MADRİD MAÇINA HAZIRLANACAĞIZ"

        Puan kaybına rağmen takımın durumuna dikkat çeken Uğurcan, "Hâlâ lideriz. Kafamızı kaldırıp Atletico Madrid maçına hazırlanacağız. Tecrübeli ve kaliteli oyunculara sahibiz. Atletico Madrid maçından puan ya da puanlar alıp yolumuza devam edeceğiz" dedi.

        "PUAN KAYBETMEYİ HAK ETMEDİK"

        Şampiyonlar Ligi hedefini de vurgulayan milli kaleci, "Bazen böyle puan kayıpları olabilir ama bu maçı kaybetmeyi hak etmedik, galibiyeti hak ettik. Şampiyonlar Ligi bizim için çok kıymetli. Oradan puan veya puanlar alıp devam etmek istiyoruz" sözleriyle açıklamalarını tamamladı.

