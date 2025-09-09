Habertürk
        Uğurcan Çakır resmen Galatasaray'da - Galatasaray Haberleri

        Uğurcan Çakır resmen Galatasaray'da

        Galatasaray'ın Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı milli kaleci Uğurcan Çakır, kendisini 2030 yılına kadar Sarı Kırmızılılar'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2025 - 19:16 Güncelleme: 09.09.2025 - 19:16
        Uğurcan Çakır resmen Galatasaray'da!
        Galatasaray'ın yeni file bekçisi Uğurcan Çakır, Sarı Kırmızılı kulüp ile 2030 yılına kadar sözleşme imzaladı.

        Galatasaray'ın yeni transferi Uğurcan Çakır, imza sonrası yaptığı açıklamalarda sarı-kırmızılı formayı giyecek olmanın heyecanını dile getirdi.

        "GALATASARAY'A YAKIŞIR BİR FUTBOL SERGİLEYECEĞİM"

        Milli kaleci, hedefinin Galatasaray taraftarını mutlu etmek olduğunu vurguladı:

        "Galatasaray'a yakışır bir futbol sergilemek, taraftarı mutlu etmek için buraya geldim. Terimin son damlasına kadar Galatasaray için mücadele edeceğim."

        "UZUN BİR SÜREÇTİ, MUTLUYUM"

        Transfer sürecine değinen Uğurcan, sonunda mutlu sona ulaştığını ifade etti:

        "Uzun bir süreçti buraya geldiğim için çok mutluyum. İnşallah taraftarımızın yüzünü kara çıkartmam, burada başarılı olurum."

        "ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİZ"

        Sarı-kırmızılı formayla Avrupa'da sahne alacak olmanın da altını çizen deneyimli file bekçisi, "Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı en iyi şekilde temsil edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

