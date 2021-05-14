Uğurcan Çakır son maçına çıkıyor 0:00 / 0:00

Trabzonspor'un 25 yaşındaki milli kalecisi Uğurcan Çakır, bordo mavili takıma veda etmeye hazırlanıyor.

Başkan Ahmet Ağaoğlu ile görüşen Uğurcan Çakır, sezon sonu takımdan ayrılmak istediğini iletti.

Ağaoğlu da genç kaleciye transferinde kolaylık sağlayacağının sözünü verdi. İnter, Liverpool ve Lille gibi kulüplerin transfer gündeminde olan Uğurcan Çakır, kariyerinde Avrupa'da devam edecek.

Milli kalecinin Avrupa şampiyonası öncesi yeni takımının belli olması bekleniyor. Trabzonspor, Uğurcan Çakır'dan en az 20 milyon Euro bonservis bedeli hedefliyor.