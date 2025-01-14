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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor Uğurcan Yazğılı: Başkanımızdan rica ettik - Tümosan Konyaspor Haberleri

        Uğurcan Yazğılı: Başkanımızdan rica ettik

        Konyaspor'un oyuncularından Uğurcan Yazğılı, 3-2'lik Fenerbahçe yenilgisinin ardından hakem yönetimini eleştirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2025 - 00:13 Güncelleme: 14.01.2025 - 00:13
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        "Başkanımızdan rica ettik"
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        Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe'ye 3-2 yenilen Konyaspor'un oyuncularından Uğurcan Yazğılı, hakem yönetimine tepki gösterdi.

        "BAŞKANIMIZDAN RİCA ETTİK"

        Uğurcan, kulüp başkanı Ömer Korkmaz'ın açıklamalarıyla ilgili, "Biz sahanın içinde kalmaya çalıştıkça saçma sapan şeyler oluyor. Biz bunu söyleyince ceza alıyoruz. O yüzden başkandan rica ettik açıklamaları için. Elimizden geleni yapıyoruz ama bir yere kadar. Müsaade etmiyorlar! İkinci golde, aut olacak pozisyona korner verdi, gol oldu. Dzeko'nun ayağıma bastığı pozisyon, bunu hangi takım yaparsa yapsın kırmızı kart olacaktı. Vermediler!" dedi.

        "DZEKO KIRMIZI GÖRMELİYDİ"

        Edin Dzeko ile yaşadığı pozisyonu değerlendiren Uğurcan Yazğılı, "Topa müdahale yaptım ben, o da direkt kaval kemiğime bastı. Çok kötü bastı. İstemeyerek yaptı belki ama bu net bir kırmızı kart. Gidip VAR'a bakmaması, hiçbir tepki vermiyor. Biz de bir şey yapamıyoruz. Hakemlerle iletişim kuramıyoruz neredeyse. Biz bir şey söyleyince, sarı kart veriyor veya tam tersi cevap verebiliyor. Ama büyük takım oyuncuları olunca böyle tepkilerle karşılaşmıyorlar. Biz de başkandan rica ettik. Nasıl olacak bilmiyorum. Çok büyük emek verdik ama karşılığını alamadık. İnşallah önümüzdeki maçlarda alırız." dedi.

        "HEDİYE VERMEK İSTEDİK AMA ENGEL OLDULAR"

        Uğurcan, son olarak, Ahmet Çalık ile ilgili, "Bizim için zor bir haftaydı. Çok sevdiğimiz bir ağabeyimiz. Türk futbol camiası için büyük bir kayıp. Bizi çok etkiledi. Ben de o dönem gelmiştim buraya. Mekanı cennet olsun. Ona bir hediye vermek istiyorduk ama buna engel oldular." sözlerini sarf etti.

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