Uğurtan Sayıner kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bizimkiler dizisinin Cemil'i olarak tanınan 76 yaşındaki Uğurtan Sayıner yaşlılağa bağlı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Sayıner sevenlerini korkuttu.

UĞURTAN SAYINER KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Uğurtan Sayıner (d. 1944, Samsun),tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu.

İktisat fakültesi mezunu olan Sayıner, 1962 yılında sanat hayatına tiyatro ile başladı. İttihat ve Terakki Tiyatrosu, TÖS Tiyatrosu, Arena Tiyatrosu, Gen - Ar Tiyatrosu, Üç Maymun Kabare, ve Ercan Yazgan - Bülent Kayabaş topluluklarında çalıştı. Sinema ve televizyon dizilerinde de rol alarak, Bizimkiler dizisinde canlandırdığı "Sarhoş Cemil" karakteriyle zirveye çıktı. Bir dönem bir cafe - bar işleten sanatçı, İzmit depremi mağduru ünlü kişi olarak da tanındı.