Yan'ın 3,5 yaşında olmasına rağmen 46 ülkeyi bildiğini gururla anlatan baba, "O (çocuk) neler olduğunu anlamıyor. Bombardıman başladığında yedi gece bodrumdaki sığınakta yaşadık ve orada çok fazla böyle çocuk var, birçok kadın ve çocuk var. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin) Bizi mahzenlere sürdü. Ama erkekler kalacak. Saklanacağını söyleyen birini tanımıyorum." dedi.