Hasar tespitinin yapılması ve felaketten etkilenenlere tazminat ödenmesi için fon ayrılmasının önemli olduğunun altını çizen Zelenskiy, "Herson bölgesindeki işletmelerin kayıplarını veya yer değiştirmelerini telafi etmek için bir programın geliştirilmesi önemlidir." ifadesini kullandı.