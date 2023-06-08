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Ukrayna'da vurulan baraj havadan görüntülendi! "Yaşam belirtisi yok"

Ukrayna'nın Herson bölgesinde, Rusya'nın kontrolünde bulunan Kahovka Barajı 6 Haziran günü vuruldu. Barajın vurulmasının ardından Ukrayna ve Rusya güçleri birbirini suçladı. Associated Press, çöken barajı havadan görüntüledi

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  • Ukrayna'da vurulan baraj havadan görüntülendi! "Yaşam belirtisi yok"

    6 Haziran günü Ukrayna'nın Herson bölgesinde Rusların kontrol ettiği Kahovka Barajı bombalanarak ağır hasar aldı. Olayın ardından Dnipro Nehri'de su seviyesi hızla yükseldi.
  • Ukrayna'da vurulan baraj havadan görüntülendi! "Yaşam belirtisi yok"

    Associated Press ekibi, Dnipro Nehri üzerindeki Kahovka Barajı'nın çökmesinin ardından yıkımı havadan görüntüledi. 

     

     
  • Ukrayna'da vurulan baraj havadan görüntülendi! "Yaşam belirtisi yok"

    Rusya, Ukrayna'yı Moskova'nın kontrolündeki yapıyı bombalamakla suçlarken, Ukrayna da Rusya'nın yapıyı içeriden havaya uçurduğunu iddia etti.

     

     
  • Ukrayna'da vurulan baraj havadan görüntülendi! "Yaşam belirtisi yok"

    Moskova'nın bir yılı aşkın süredir kontrol ettiği bir bölgede barajın çökmesi 15 aylık savaşın dinamiğini değiştirdi.

     

     
  • Ukrayna'da vurulan baraj havadan görüntülendi! "Yaşam belirtisi yok"

    AP'nin çektiği görüntülerde, barajın büyük bir bölümünün akan sular altında kaldığı görüldü. Barajın yakınlarındaki iki köy, Dnipryany ve Korsunka da evler sular altında kaldı.

     

     
  • Ukrayna'da vurulan baraj havadan görüntülendi! "Yaşam belirtisi yok"

    AP haberinde, çevrede insan göremediğini köpek seslerinin duyulduğunu aktardı ve yaşam belirtisi olmadığını ifade etti. 
  • Ukrayna'da vurulan baraj havadan görüntülendi! "Yaşam belirtisi yok"

    RUSYA: 5 KİŞİ ÖLDÜ

    Rusya, Kahovka Barajı'na yakın Yeni Kahovka şehrinde hayvan otlatan 7 kişinin sele kapıldığını açıkladı. 7 kişiden 5'inin boğularak hayatını kaybettiği 2 kişiyi kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.
  • Ukrayna'da vurulan baraj havadan görüntülendi! "Yaşam belirtisi yok"

    ZELENSKIY BÖLGEYİ ZİYARET ETTİ

    Diğer yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kahovka Barajı'nın vurulması sonucu sular altında kalan Herson bölgesine ziyarette bulundu.

     
  • Ukrayna'da vurulan baraj havadan görüntülendi! "Yaşam belirtisi yok"

     Zelenskiy, toplantıda, felaketin sonucu olarak bölgedeki operasyonel durum, su altında kalan bölgelerden halkın tahliyesi, barajın patlatılmasından kaynaklanan acil duruma müdahale ve sel basan bölgelere yaşam desteği gibi konuların ele alındığını aktardı.
  • Ukrayna'da vurulan baraj havadan görüntülendi! "Yaşam belirtisi yok"

    Hasar tespitinin yapılması ve felaketten etkilenenlere tazminat ödenmesi için fon ayrılmasının önemli olduğunun altını çizen Zelenskiy, "Herson bölgesindeki işletmelerin kayıplarını veya yer değiştirmelerini telafi etmek için bir programın geliştirilmesi önemlidir." ifadesini kullandı.

     

     
  • Ukrayna'da vurulan baraj havadan görüntülendi! "Yaşam belirtisi yok"

    Zelenskiy, Herson'da halkın sel bölgelerinden tahliye edildiği geçiş noktasını ziyaret ettiğine dikkati çekerek, amaçlarının, insanların hayatlarını korumak ve mümkün olduğunca onlara yardım etmek olduğunu kaydetti.
  • Ukrayna'da vurulan baraj havadan görüntülendi! "Yaşam belirtisi yok"

     

     

     
  • Ukrayna'da vurulan baraj havadan görüntülendi! "Yaşam belirtisi yok"

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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