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        Haberler Dünya Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ile bir araya geldi

        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ile bir araya geldi

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir araya geldi. Görüşmede Ukrayna'nın hava savunmasının güçlendirilmesi ele alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 19:55 Güncelleme: 11.09.2023 - 19:55
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        Zelenskiy, Almanya Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi
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        Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Zelenskiy, temaslarda bulunmak üzere Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gelen Bakan Baerbock ile görüştü.

        Zelenskiy, görüşmede, askeri ve mali olmak üzere Ukrayna'ya verdiği desteklerden dolayı Almanya'ya teşekkür ederek, "Şansölye (Olaf) Scholz'a, ekibine ve tüm Alman halkına teşekkür ediyorum. Almanya ziyaretim sırasında toplumunuzun güçlü desteğini hissettik." ifadesini kullandı.

        Devlet Başkanı Zelenskiy, Almanya'nın yeni savunma yardım paketine ve Ukrayna'nın hava savunma sisteminin güçlendirilmesine yönelik katkılarına dikkati çekti.

        Bakan Baerbock'un Ukrayna ziyaretine Kiev bölgesindeki enerji altyapı tesislerinden birini ziyaret ederek başlamasını olumlu karşıladığını ifade eden Zelenskiy, bu bağlamda kış dönemi öncesinde enerji sektörünün sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi konusunun Ukrayna'nın önceliklerinden biri olduğunu kaydetti.

        Zelenskiy, görüşmede Ukrayna ordusunun savaş alanındaki acil ihtiyaçlarını ayrıntılı olarak ele aldı, ülkesinin güneyinin ve "tahıl koridorunun" korunması dahil olmak üzere Ukrayna hava savunma sisteminin güçlendirilmesi konularına dikkati çekti.

        Zelenskiy, 155 mm kalibreli sistemler ve uzun menzilli füzeler vasıtasıyla Ukrayna'nın topçu birliklerini güçlendirmek için ortaklardan ilave yardım almanın önemini vurguladı.

        Ukrayna'nın Avrupa'ya entegrasyonu konularının ele alındığı görüşmede Zelenskiy, 2024 yazında Berlin'de düzenlenecek ülkesinin yeniden inşasına ilişkin bir sonraki uluslararası konferansa hazırlık konusunda Almanya ile yakın işbirliği içinde olma kararlılığını ifade etti.

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