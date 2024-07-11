Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Türkiye'de gıda güvenliği ve seyrüsefer özgürlüğü konferansı düzenleyeceğiz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Türkiye'de gıda güvenliği ve seyrüsefer özgürlüğü konulu bir konferans düzenleneceğini duyurdu.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelen Zelenskiy, görüşmenin "verimli" geçtiğini söyledi.

Zelenskiy, "(İsviçre'de düzenlenen) Barış Zirvesi kararları kapsamında Türkiye'de gıda güvenliği ve seyrüsefer özgürlüğü konulu bir konferans düzenlemeye hazırlanıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, görüşmede Ukrayna-Rusya savaşının seyri ile bölgesel ve küresel konuların ele alındığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşının adil bir barışla sonuçlanması için gayretlerini sürdürdüğünü, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yeniden canlandırılması için de çalışmalara başlandığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin barışa zemin oluşturmak adına arabuluculuk dahil her türlü girişime hazır olduğunu da belirtti.

*Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.