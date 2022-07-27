Zelenskiy ve eşinin Vogue'a verdiği pozlar gündem oldu 0:00 / 0:00

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı saldırılara devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelesnkiy'nin eşi First Lady Olena Zelenska moda dergisi Vogue'a konuştu, ikilinin fotoğrafları gündem oldu.

Foto: Vogue

First Lady ve iki çocuk annesi Zelenska, Kiev'de yüz yüze yapılan röportajda yaklaşık 20 yıllık evliliğini, Rusya'nın saldırıları sonucu hayatını kaybeden çocuklarını dramını ele aldı.

Foto: Vogue

Bir tercüman aracılığıyla kendi dilini konuşan Zelenska, "Bunlar hayatımın ve her Ukraynalının en korkunç ayları oldu" dedi. Zelenska, "Açıkçası kimsenin duygusal olarak nasıl idare ettiğimizin farkında olduğunu sanmıyorum. Zafer için sabırsızlanıyoruz. Kazanacağımızdan şüphemiz yok ve bizi devam ettiren de bu." açıklamasında bulundu.

Diğer yandan çiftin Vogue'a verdiği pozlar sosyal medyada gündem oldu.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.