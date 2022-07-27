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Haberler Dünya Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve eşi First Lady Zelenska'nın Vogue'a verdiği pozlar gündem oldu - Dünyadan Haberler
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve eşi First Lady Zelenska'nın Vogue'a verdiği pozlar gündem oldu

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin eşi First Lady Olena Zelenska, ünlü moda dergisi Vogue'a konuştu. Çiftin Vogue dergisine verdiği pozlar gündem oldu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve eşi First Lady Zelenska'nın Vogue'a verdiği pozlar gündem oldu - Dünyadan Haberler
Zelenskiy ve eşinin Vogue'a verdiği pozlar gündem oldu
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HABERTURK.COM

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı saldırılara devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelesnkiy'nin eşi First Lady Olena Zelenska moda dergisi Vogue'a konuştu, ikilinin fotoğrafları gündem oldu.

Foto: Vogue
Foto: Vogue

First Lady ve iki çocuk annesi Zelenska, Kiev'de yüz yüze yapılan röportajda yaklaşık 20 yıllık evliliğini, Rusya'nın saldırıları sonucu hayatını kaybeden çocuklarını dramını ele aldı.

Foto: Vogue
Foto: Vogue

Bir tercüman aracılığıyla kendi dilini konuşan Zelenska, "Bunlar hayatımın ve her Ukraynalının en korkunç ayları oldu" dedi. Zelenska, "Açıkçası kimsenin duygusal olarak nasıl idare ettiğimizin farkında olduğunu sanmıyorum. Zafer için sabırsızlanıyoruz. Kazanacağımızdan şüphemiz yok ve bizi devam ettiren de bu." açıklamasında bulundu.

Diğer yandan çiftin Vogue'a verdiği pozlar sosyal medyada gündem oldu.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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