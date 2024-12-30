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        Haberler Dünya Ukrayna heyetinden Şam'da kritik temas: Stratejik ortaklık mesajı | Dış Haberler

        Ukrayna heyetinden Şam'da kritik temas: Stratejik ortaklık mesajı

        Suriye'nin fiili lideri Ahmed el-Şaraa, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha başkanlığındaki üst düzey bir heyetle başkent Şam'da görüşmelerde bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2024 - 12:57 Güncelleme: 30.12.2024 - 12:58
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        Ukrayna heyetinden Şam'da kritik temas
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        Kiev, Esad döneminde Rusya'nın güdümünde olan ancak Esad'ın devrilmesinden sonra yeni bir sayfa açılan Suriye ile güçlü bağlar kurmaya çalışıyor.

        Birçok ülkenin heyetiyle görüşmeler yapan Heyet Tahrir Şam'ın lideri ve Suriye'nin fiili lideri konumundaki Ahmed el-Şaraa, Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha'nın liderliğindeki bir heyetle başkent Şam'da görüşmelerde bulundu.

        Dışişleri Bakanı Sybiha, Ukrayna'nın Suriye'ye tahıl yardımını artıracağını duyurdu. el-Şaraa da Ukrayna ve Suriye'nin politik, ekonomik ve sosyal alanda stratejik partner olacağına inandığını ifade etti.

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        Devlet medyası SANA, Şam'da yapılan görüşmelerle ilgili ayrıntılı bilgi vermedi.

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, ülkesinin Suriye'ye ilk parti gıda yardımını gönderdiğini söyledi.

        Zelenskiy, Kiev'in Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı ile işbirliği içinde yürüttüğü insani yardım amaçlı "Ukrayna'dan Tahıl" girişimi kapsamında 500 metrik ton buğday ununun Suriye'ye doğru yola çıktığını belirtti.

        Ukrayna, Beşar Esad'ın devrilmesi ve Rusya'ya kaçmasının ardından Suriye ile ilişkilerini düzeltmek istiyor.

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