Ukrayna heyetinden Şam'da kritik temas: Stratejik ortaklık mesajı

Kiev, Esad döneminde Rusya'nın güdümünde olan ancak Esad'ın devrilmesinden sonra yeni bir sayfa açılan Suriye ile güçlü bağlar kurmaya çalışıyor.

Birçok ülkenin heyetiyle görüşmeler yapan Heyet Tahrir Şam'ın lideri ve Suriye'nin fiili lideri konumundaki Ahmed el-Şaraa, Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha'nın liderliğindeki bir heyetle başkent Şam'da görüşmelerde bulundu.

Dışişleri Bakanı Sybiha, Ukrayna'nın Suriye'ye tahıl yardımını artıracağını duyurdu. el-Şaraa da Ukrayna ve Suriye'nin politik, ekonomik ve sosyal alanda stratejik partner olacağına inandığını ifade etti. REKLAM Devlet medyası SANA, Şam'da yapılan görüşmelerle ilgili ayrıntılı bilgi vermedi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, ülkesinin Suriye'ye ilk parti gıda yardımını gönderdiğini söyledi.