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Savaşın ilk başladığı ve Rusya'nın ülkesine ilk saldırdığı günleri Zelenska "Bir paralel gerçekliğin içinde olduğumu, rüya gördüğümü hissettim” diyerek anlatıyor.

Zelenska kısa bir süre sonra kocası Zelenskiy'nin ilk tepkiyi belirleyecek bir güvenlik konseyi toplantısına başkanlık etmek üzere Kiev'in merkezindeki başkanlık binasına gittiğini ve kendisine günün ilerleyen saatlerinde talimatlarla aramasını ve beklemesi gerektiğini söylediğini açıkladı.

"EN AZINDAN ARTIK BİRBİRİMİZİ GÖRÜYORUZ"

O anlara ilişkin Zelenska "Gerçeküstü bir duyguydu… Sanki bir bilgisayar oyunu oynuyordum ve kendimi tekrar evde bulabilmem için belirli seviyeleri geçmem gerekiyordu. Ama aynı zamanda ailemi bir arada tutuyordum ve bütün gün yüzümde garip bir gülümseme vardı çünkü çocuklara paniklediğimi göstermemeliydim. Sonrasında sadece güvenlik emirlerine uyduk, bize söylenen yere gittik" diyor. Güvenlik nedeniyle eşini uzun süre boyunca göremeyen First Lady artık eşini daha sık görebileceği bir yerde olduğunu belirterek "Elbette birlikte yaşamıyoruz ama artık en azından birbirimizi görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"PASAPORTUM BİLE HAZIR DEĞİLDİ"

Savaş öncesi sürece dair görüşleri de sorulan Zelenska "Her taraftan farklı bilgiler geliyordu. Tabii ki kimse benimle askeri bilgileri paylaşmadı. Ancak açıkçası savaşın olacağına da inanmıyordum. Pasaportum bile hazır değildi" ifadelerini kullandı.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.