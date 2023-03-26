Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

Ukrayna'nın Zaporijya bölgesindeki çatışmalarda ağırlıklı olarak obüsler kullanılıyor

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda iki ordu arasında süren çatışmalarda Zaporijya cephesinde ağırlıklı olarak topçu sistemleri kullanılıyor. Ukrayna ordusunun 44. Tugayı'na ait FH70 topçu bataryasının 24 yaşındaki "Ares" kod adlı komutanı, gece gündüz görevde olduklarına dikkati çekerek, "Biz şimdi Zaporijya bölgesinde görev yapıyoruz. Her gün savaş faaliyetimizi sürdürüyoruz." şeklinde konuştu.

Ukrayna'nın Zaporijya bölgesindeki çatışmalarda ağırlıklı olarak obüsler kullanılıyor
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Devam eden savaş nedeniyle Ukrayna'nın Donetsk, Harkiv, Herson ve Luhansk cephelerinde olduğu gibi Zaporijya bölgesindeki Ukrayna topçu birlikleri de bir yıldan beri cephede bulunuyor.

Bölgede konuşlanan ve Ukrayna ordusu için destek atışları yapan topçu birlikleri, görevlerini 24 saat sürdürüyor.

Ukrayna ordusu, müttefik ülkelerden alınan silahlarla topçu sistemlerini Zaporijya cephesinde de yoğun şekilde kullanıyor.

Kundağı motorlu ve çekili obüslerle düşman mevzilerine yönelik atış yapan Ukrayna topçu bataryaları, Rus ordusuna ait zırhlı araçları ve mühimmat depolarını hedef alıyor.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden resmi izin alarak yerel yetkililerin eşliğinde Zaporijya cephesine ulaşan AA ekibi, bölgede konuşlu topçu bataryalarının savaş faaliyetleriyle ilgili bilgi aldı.

Almanya, İtalya ile İngiltere'nin ortaklaşa geliştirdiği 155 mm'lik FH70 çekili obüsü de diğer yabancı veya yerli üretim silahlar gibi cephede her gün kullanılıyor.

"GECE GÜNDÜZ GÖREVDEYİZ"

Ukrayna ordusunun 44. Tugayı'na ait FH70 topçu bataryasının 24 yaşındaki "Ares" kod adlı komutanı, 12 kilometrelik mesafeden düşman mevzilerine ateş açtıklarını söyledi.

Gece gündüz görevde olduklarına dikkati çeken Ares, "Biz şimdi Zaporijya bölgesinde görev yapıyoruz. Her gün savaş faaliyetimizi sürdürüyoruz." şeklinde konuştu.

Ülke genelinde son aylarda en şiddetli çatışmaların yoğunlaştığı Donetsk bölgesindeki Bahmut ve diğer şehirlerde iki ordu arasında çok yakın mesafeden çatışmaların sürdüğünü kaydeden Ares, Zaporijya cephesinde ise ağırlıklı olarak topçu sistemlerinin kullanıldığını dile getirdi.

Ares, "Donetsk bölgesinde savaşın dinamiği farklı. Zaporijya cephesinde ise topçu sistemleri daha yoğun kullanılıyor. Düşman da biz de topçuları aktif kullanıyoruz." dedi.

Kullandıkları silahın teknik özeliklerine değinen Ares, "FH70 obüsü yeterince etkili bir silahtır, hedefe hassas atış yapmak mümkündür. Oldukça geniş mermi seçeneği var. Mermileri 30 kilometrelik hedefe ulaşabiliyor." ifadelerini kullandı.

Hedefe göre atış sayısı ve mermilerin de değiştiğini kaydeden Ares, şu bilgileri paylaştı:

"Her zaman aynı talimatı almıyoruz. Hedefler değişiyor. Örnek olarak söylemek isterim. Eğer hedef bir tank ise onun için bir atış yapılıyor. Hedef başka bir yer ise 3 atış yapılır. Mermiler de ona göre seçiliyor."

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ABD'de hortum ve güçlü gök gürültülü fırtınalar can aldı: 26 kişi hayatını kaybetti!
DÜNYA ABD'de hortum ve güçlü fırtınalar can aldı!
Honduras, Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kesti
DÜNYA Honduras, Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kesti
İran’da 4,2 ve 4,7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi
DÜNYA İran'da iki deprem meydana geldi
ABD'de hortumlar nedeniyle, Mississippi'de 25, Alabama'da 1 kişi öldü
DÜNYA ABD hortum afeti 26 can aldı
İsrail Savunma Bakanı, tartışmalı yargı düzenlemesini durdurması için hükümete çağrı yaptı
DÜNYA İsrail'de kriz sürüyor: Netanyahu hükümetinde çatlak
Rusya Devlet Başkanı Putin, Belarus'a taktik nükleer silah yerleştireceklerini açıkladı
DÜNYA Rusya, Belarus'a nükleer konuşlandırıyor
İran: Suriyedeki üslere yönelik saldırılara derhal yanıt verilecektir - Dünyadan Haberler
DÜNYA İran-ABD arasında tansiyon yükseliyor
İsviçre'den 'NATO ile yoğun işbirliği' çağrısı
DÜNYA İsviçre'den NATO çağrısı
ABD'de hortum faciası: Can kaybı 23'e yükseldi
DÜNYA ABD'de hortum faciası: Can kaybı 23'e yükseldi
Dışişleri Bakanlığı'ndan Danimarka'ya tepki
DÜNYA Dışişleri Bakanlığı'ndan Danimarka'ya tepki

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.