Ukrayna Rus gazının geçişine izin vermeyecek

Ukrayna, Rusya ile 5 yılda bir imzaladığı gaz sevkiyatı anlaşmasını bu sefer imzalamayacağını açıklayarak Rus gazının Avrupa'ya sevkiyatını durduğunu belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Putin'in başa gelmesinden bu yana Ukrayna 130 milyar metreküp gazın Avrupa'ya sevkiyatına izin verdi. Ancak bu rakam bugün itibarıyla sıfırlanmıştır. Bu Moskova'nın en büyük yenilgilerinden biridir. Enerjiyi bir şantaj aracı olarak kullanan Rusya bugün en çok kâr ettiği araçlardan birini kaybetti." dedi.

Zelenskiy Avrupa ülkelerinin gaz ihtiyacının ise farklı yollarla karşılanmaya başladığına değinerek "Birçok Avrupa ülkesi mevcut koşulları göz önüne alarak farklı yöntemlerle gaz ihtiyaçlarını gidermeye başladı. Donald Trump'ın da belirttiği gibi Avrupa gaz ihtiyacı için ABD'ye yönelmeli. Ancak bazı Avrupalı politikacıların mafya tipi programları tercih etmesinin de üstünden gelmek zorunda kalacağız. ABD gazının daha fazla kullanılmasıyla birlikte Rus gazı artık bir kenara itilecektir." dedi.