Ukrayna, Rusya'nın Krasnodar bölgesini vurdu: 3 ölü
Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki liman terminallerine, Ukrayna ordusunun düzenlediği saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi
Rusya'nın Krasnodar Bölge Valisi Veniamin Kondratyev, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, bölgedeki Temryuk ilçesinde bulunan liman terminallerinin, Ukrayna ordusunun saldırısına uğradığını belirtti.
AA'nın haberine göre; saldırı sonucu terminallerde bulunun petrol deposunda yangın çıktığını kaydeden Kondratyev, bölgede yangını söndürme çalışmalarının sürdüğünü aktardı.
Krasnodar bölgesinin operasyonel merkezinden yapılan açıklamada ise saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.
