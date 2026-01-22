Habertürk
Habertürk
        Haberler Dünya Avrupa Ukrayna, Rusya'nın Krasnodar bölgesini vurdu: 3 ölü | Dış Haberler

        Ukrayna, Rusya'nın Krasnodar bölgesini vurdu: 3 ölü

        Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki liman terminallerine, Ukrayna ordusunun düzenlediği saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 06:41 Güncelleme: 22.01.2026 - 06:41
        Ukrayna, Rusya'nın Krasnodar bölgesini vurdu: 3 ölü
        Rusya'nın Krasnodar Bölge Valisi Veniamin Kondratyev, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, bölgedeki Temryuk ilçesinde bulunan liman terminallerinin, Ukrayna ordusunun saldırısına uğradığını belirtti.

        AA'nın haberine göre; saldırı sonucu terminallerde bulunun petrol deposunda yangın çıktığını kaydeden Kondratyev, bölgede yangını söndürme çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

        Krasnodar bölgesinin operasyonel merkezinden yapılan açıklamada ise saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

        *Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

        #rusya ukrayna savaş
        #Krasnodar
        #haberler
