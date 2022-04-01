Ukrayna savaşı: Putin savaşı bitirmek için ne talep ediyor?

Rus ve Ukraynalı müzakereciler, Ukrayna'daki savaşa son vermenin yollarını aramak üzere İstanbul'da bir araya geldi.

İki taraf da kendi pozisyonlarına dair daha önce açıklamalar yapmıştı.

Ukrayna, Moskova'nın tarafsızlık talebini düşüneceğini, ancak topraklarından taviz vermeyeceğini açıkladı. Rusya ise Ukrayna'dan "Nazilerden arınma" ve "silahsızlanma" talep ediyor, ancak bunların ne anlama geldiğine dair pek açıklama yapmıyordu.

Beş haftadır süren bombardımanda, Ukrayna'da birçok kent yıkıma uğradı, binlerce kişi öldü ve 10 milyon kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Peki Putin savaşı bitirmek için ne istiyor?

Rus tarafının müzakerelerde öne sürebileceği talepleri derledik.

'Ukrayna'nın tarafsızlığı'

Batının askeri ittifakı NATO'nun genişlemesi bağlamında Rusya uzun zamandır Ukrayna'nın "tarafız" kalmasını talep ediyordu.

Bazı uzmanlar Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin "asıl nedeninin" bu olduğunu söylüyor.

Japonya'daki Waseda Enstitüsü'nden tarafsızlık uzmanı Pascal Lottaz'a göre, Rusya muhtemelen Ukrayna'dan hiçbir zaman NATO'ya katılmayacağı teminatı vermesi ve Rusya ile bu konuda ikili anlaşma imzalamasını isteyebilir.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, tarafsızlık konusunu tartışmaya hazır olduklarını söyledi. Ancak Ukrayna'nın ileride Avrupa Birliği'ne katılması ihtimaline açısından bunun ne anlama geldiği net değil.

AB üyeliği karşılıklı güvenlik garantileri ile gündeme gelecektir. Ukrayna ve Rusya'nın bu durumu nasıl değerlendireceği de net değil.

Zelenskiy, Ukrayna'nın tarafsızlığı konusunun düşünülebileceğini söyledi

'Silahsızlanma'

Bu, NATO veya Avrupalı ortaklardan yoksun ve silahlardan arındırılmış bir Ukrayna'nın yeni bir Rus işgaline karşı çok savunmasız olacağı için bir başka sorunlu noktayı oluşturabilir.

Ancak Lottaz, bu talebin en önemli noktasının Ukrayna ordusunu dağıtmak değil, Rusya'nın güvenliğini tehdit edebilecek saldırı veya nükleer silahlara, özellikle de NATO silahlarına sahip olmamasını sağlamak olduğuna inanıyor.

Bu konuda emsal, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, Japonya'nın kendi savunma gücünü yeniden oluşturma kararına ABD'nin de destek vermesi. O zamandan beri Japon ordusunun uluslararası anlaşmazlıkları çözmek için savaşı bir araç olarak kullanması anayasal olarak yasak.

Karşılığında Japonya ve ABD ikili bir anlaşma imzaladı ve Japonya güvenliği için ABD'ye bağımlı hale geldi.

Lottaz, Rusya'nın taleplerinin bu kadar ileri gitmeyeceğine inanıyor ve muhtemelen Ukrayna'nın sahip olabileceği herhangi bir saldırı kabiliyetini ortadan kaldırmaya odaklanıyor.

'Nazilerden arındırma'

Putin, Ukrayna hükümetini neo-Nazi grupların güdümünde olmakla suçluyor. Siyasi gözlemciler ise bu iddiayı temelsiz buluyor

Ancak Vladimir Putin, bu suçlamaları yaparak Hitler'in Sovyetler Birliği'ne saldırısıyla ilgili güçlü anıları canlandırmaya ve doğu Ukrayna'daki Rus ayrılıkçılara yönelik saldırılarla paralellikler kurmaya çalışıyor.

Nazi suçlaması, büyükanne ve büyükbabası İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilere karşı savaşan Yahudi bir aileden gelen Ukrayna lideri Zelenskiy'ye kişisel bir hakaret gibi gelebilir.

Lottaz, "Nazilikten arındırma"nın muhtemelen "rejim değişikliği için kullanılan Rus jargonu" olduğunu, ancak Ukrayna kuvvetleri savaştıkça ve Rus birliklerinin ilerlemesini durdurdukça bu ihtimalin daha da uzaklaştığını söylüyor.

Rusya itibarını korumak için Zelenskiy'nin iktidarda kalmasını kabul edebilir, ancak direnişte kilit rol oynayan aşırı sağcı Azak Taburu'nun ulusal muhafız birliğinden çıkarılmasında ısrar edebilir.

Lottaz, bunun "küçük bir adım" olacağını ve "muhafız birliklere zarar vermeyeceğini" söylüyor.

Aşırı sağcı, kimilerince 'neo-Nazi' olarak tanımlanan Azak Taburu Harkiv'de, 11 Mart

Donetsk ve Luhansk

Rusya, İstanbul'daki müzakerelerin ardından Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik saldırıları "önemli ölçüde" azaltmayı içeren yeni bir askeri strateji açıkladı.

Rusya esas olarak Ukrayna'nın doğusunda ayrılıkçıların kontrolündeki doğu Rusça konuşulan bölgelere odaklanacak.

Moskova, Ukrayna'nın, çatışmanın merkezinde yer alan Donbas nehri havzasındaki Donetsk ve Luhansk bölgelerindeki bu ayrılıkçı yerleşim bölgelerinden vazgeçmesini talep edebilir.

Ukrayna'nın doğusunda Donetsk bölgesinin bir kısmında Rus yanlısı ayrılıkçılar bağımsızlık ilan etmişti

Kırım

Moskova, Ukrayna'dan Kırım'ın ilhakını resmen kabul etmesini de talep edebilir.

Kırım Yarımadası 2014 yılında Rusya tarafından işgal ve ilhak edildi ve fiilen Moskova tarafından yönetiliyor.

Kiev bu talebi kabul ederse, Ukrayna için büyük bir toprak kaybı olur.

Putin iktidara gelmeden önce 1997'de yapılan Rus-Ukrayna anlaşması, Kırım'ın Ukrayna'nın egemenliğinde olduğunu kabul etmişti.

Rusçanın korunması

Kremlin ayrıca Ukrayna'da Rus dilinin kullanımının korunacağına dair güvence talep edebilir.

2014 yılında Moskova ile ihtilafın yoğunlaşmasından bu yana Rusça Ukrayna'da siyasi bir tartışma konusu haline geldi.

2017'de Ukrayna mahkemeleri okullarda Rusça öğretimini yasakladı ve o zamandan beri ülkede Rusça kullanımını kısıtlayan başka yasalar çıktı.

Ocak ayından bu yana, Ukrayna'daki tüm ulusal gazete ve dergilerin Ukraynaca yayınlanması gerekliliği getirildi.

Putin'in tüm bu konulardaki talepleri ne olursa olsun, siyasi gözlemciler Ukrayna ile Rusya arasında bir barış anlaşmasının müzakere edilmesinin uzun zaman alabileceğini söylüyorlar.

Ancak her iki ülkenin de barış anlaşmasına ihtiyacı var.

Ukrayna açısından daha fazla sivilin ölmesini engellemek, şehirlerinin yıkılması yüzünden ortaya maddi kayıpları kontrol altına almak ve komşu ülkelere mülteci akışını durdurmak önemli.

Rusya içinse mesele, çatışmalarda asker kayıplarını önlemek ve Batı'nın uyguladığı ve Rus halkını etkileyen ekonomik yaptırımların sonuçlarını hafifletmek.