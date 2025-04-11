Ukrayna Temas Grubu Brüksel'deki NATO karargahında toplandı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin de yer aldığı toplantının başkanlığını İngiltere Savunma Bakanı John Healey ve Alman mevkidaşı Boris Pistorius ortaklaşa üstleniyor.

Healey, açılışta yaptığı konuşmada "Bugün burada 51 ülke ve ortak var. Avrupa'dan Asya-Pasifik'e ve Güney Amerika'ya kadar uzanan bir grup." dedi.

Toplantıya video konferans yöntemiyle katılan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e hitap eden Healey, "Siz ve ülkeniz bize ilham veriyorsunuz. Büyük bir cesaretle savaşıyorsunuz ve ABD Başkanı (Donald) Trump'ın sağlamayı vaat ettiği barışın ortağısınız. Bu müzakereler boyunca size en büyük desteği vereceğiz çünkü hiç kimse barışı Ukrayna'dan daha çok istemiyor." diye konuştu.

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Healey, dün yapılan Gönüllüler Koalisyonu toplantısında 30 ülkenin savunma bakanının barış için planlamalar yaptığını, Ukrayna'nın egemenliğini korumak ve gelecekteki herhangi bir Rus saldırganlığını caydırmak için ülkenin en güçlü konuma getirilmesi için çalıştığını söyledi.

"Savaşı unutarak barışı tehlikeye atamayız. Bu nedenle bugün Ukrayna'ya mücadelesinde desteğimizi artırıyoruz. Savunma bakanları olarak görevimiz Ukrayna askerlerinin eline acil askeri yardım ulaştırmak." ifadelerini kullanan Healey, şunları kaydetti:

"Bugün yeni taahhütlerde bulunmayan ülkelere, daha neler yapabileceğinize dikkatle yeniden bakmanızı rica ediyorum. Tüm askeri yardımlar Ukrayna'ya bugün mücadelede yardımcı olacak, yarın ise kalıcı bir barışı güvence altına almaya yardımcı olacak. Çünkü Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin gelecekteki Rus saldırılarına karşı caydırıcılığı güçlü olmalı. Başkan Trump haklı olarak 'güvenlik yoluyla barış', 'güç yoluyla barış'tan bahsettiğinde, bu barışı güvence altına almak için güç sağlayan bu Temas Grubu aracılığıyla yapılacak taahhütlerdir." Healey, ülkesinin bugün milyarlarca dolar daha taahhüt edeceğini bildirerek, şunları aktardı: REKLAM "Bu yıl Ukrayna'ya askeri destek için 4,5 milyar sterlin harcayacağız. Bu şimdiye kadarki en yüksek seviye. Bugün, Ukrayna'nın ön cephedeki savaşçılarına desteği artırmak için 350 milyon sterlin duyurabilirim. Bu, radar sistemleri, tanksavar hatları ve yüzlerce binlerce insansız hava aracı içeren bir paket ve ayrıca savaş alanı ekipmanlarının bakımı ve onarımı için bir fon, binlerce Ukrayna aracını onarmak için yeni bir çabanın parçası. Sizin de bize katılmanızı istediğimiz yeni bir çaba ve bugün bu ekstra destek cephede Ukrayna birliklerini güçlendirecek. Ukrayna ile endüstriyel bağlantılarımızı güçlendirecek ve İngiliz işletmelerini de canlandıracak. Çünkü hepimiz burada savunmanın büyümenin bir motoru olabileceğini, ulusal güvenliğimizi ve ekonomik büyümemizi güçlendirebileceğini biliyoruz."

2025'nin Ukrayna'daki savaş için kritik bir yıl olduğunu vurgulayan Healey, "Savunma sanayimizin, ordularımızın, hükümetlerimizin öne çıkması için önemli bir an ve biz birlikteyiz. Rusya'ya bir mesaj gönderiyoruz. Ukrayna'ya savaşta da barışta da onlarla birlikte olacağımızı söylüyoruz." vurgusunu yaptı. Avrupa'nın özel sorumluluğu Pistorius da "Avrupalılar olarak, Avrupa kıtasında barışı ve özgürlüğü yeniden sağlamak için özel bir sorumluluğumuz var ve bu sorumluluğu yerine getiriyoruz." diye konuştu. Ukrayna'nın adil bir barış yolunda desteklenmesinin "uluslararası ilişkilerin eşit haklara sahip egemen devletler arasındaki barışçıl işbirliğiyle mi yönetilip yönetilmeyeceği, olası emperyalist güçlerin uzun zaman önce yaptıkları gibi sınırları ve nüfuz alanlarını kendi isteklerine göre değiştirip değiştiremeyecekleriyle ilgili" olduğunu söyleyen Pistorius, barış için bir fırsat doğmuşken bu soruların ne kadar önemli olduğunun fark edilmesi gerektiğinin altını çizdi. REKLAM Pistorius, bu fırsat penceresinin ancak Rusya'ya Ukrayna'nın caydırıcılığı ve kendini savunabilirliğinin ispatlanmasından sonra açılabileceğine işaret ederek, Alman parlamentosunun bu nedenle gelecek yıllarda askeri destek bütçesini 8 milyar avrodan fazla artırdığını belirtti.