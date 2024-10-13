ULAK Haberleşme, teknoloji dünyasının önemli etkinliklerinden GITEX Dubai'ye katılıyor

ULAK Haberleşme AŞ'den alınan bilgiye göre, teknoloji dünyasının en önemli etkinliklerinden olan GITEX Dubai, her yıl dünyanın dört bir yanından teknoloji liderlerini, yatırımcıları ve yenilikçi girişimleri bir araya getirerek dijital dönüşüm ve ileri teknolojilerin sergilenmesine ev sahipliği yapıyor.

Dubai World Trade Centre'da 14-18 Ekim'de düzenlenecek fuara, Türkiye'nin yerli ve milli baz istasyonu üreticisi ULAK Haberleşme de katılacak.

Yerli ve milli teknolojilerle geliştirdiği yenilikçi haberleşme çözümlerini uluslararası platformda sergileyecek olan şirket, özellikle 5G teknolojileri, kritik iletişim altyapıları, savunma ve güvenlik çözümleri alanlarındaki çözümlerini görücüye çıkaracak.

REKLAM Fuar süresince inovasyon odaklı projelerini özellikle savunma sanayi ve sivil haberleşme çözümleri alanındaki ürünlerini tanıtarak, yeni iş ortaklıkları için adımlar atmayı hedefliyor. Küresel işbirliklerine kapı arayacak olan GITEX Dubai'de, dünyanın dört bir yanından gelen teknoloji firmaları ve kamu temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirilecek. Böylece ULAK Haberleşme'nin, milli ürünlerle küresel pazarda da konumunu güçlendirmesin amaçlanıyor. "ULAK, TÜRKİYE'NİN 5G'YE GEÇİŞİNDE KRİTİK ROL ÜSTLENİYOR" ULAK Haberleşme Genel Müdürü Ruşen Kömürcü, GITEX gibi uluslararası etkinliklerin, yerli ve milli çözümlerin dünyaya tanıtılmasında önemli rol oynadığına dikkati çekerek, "Türkiye'nin teknoloji ihracatını artırmak için büyük fırsatlar sunan GITEX gibi platformlar, hem globalde rekabet gücümüzü artırmak hem de ülkemizin teknoloji vizyonuna katkı sağlayarak Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerimize ulaşmamız için önemli adımlar atmamıza olanak tanıyor." ifadesini kullandı.