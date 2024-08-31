Ulaşım desteği başvuru ekranı 2024: Öğrencilere ulaşım desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, ne kadar?
Ulaşım desteği başvuru şartları ve ödeme tutarı öğrencilerin gündemindeki yerini koruyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, öğrencilere ulaşım desteğinin 2024-2025 yılları arasında devam edeceğini duyurmuştu. Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa süre kala ''Öğrencilere ulaşım desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, ne kadar ödenecek?'' soruları yanıt aramaya başladı. İşte, 2024 Ulaşım desteği başvuru ekranı ve şartları hakkında detaylı bilgiler.
Ailesinden farklı bir ilde eğitim gören öğrencilere ulaşım desteği 2024-2025 eğitim öğretim yılında da devam edecek. Konu ile ilgili açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’tan geldi. Bakan Göktaş’ın açıklamaları sonrası ulaşım desteği başvuru ekranı, şartları ödeme tutarı gibi detaylar araştırma konusu oldu. Peki 2024 Öğrencilere ulaşım desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, ne kadar ödenecek? İşte detaylar…
ULAŞIM DESTEĞİ DEVAM EDİYOR! BAKAN GÖKTAŞ DUYURDU
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin ulaşım giderlerinin karşılanması için hayata geçirilen Ulaşım Desteği’nin 2024-2025 eğitim öğretim yılında da devam edeceğini açıkladı.
Bakan Göktaş, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Ulaşım Desteği ile ailesinden farklı bir ilde eğitim gören ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerinin şehirlerarası ulaşım giderlerine destek olduklarını bildirdi.
Söz konusu programın 2022 yılında hayata geçirildiğini hatırlatan Bakan Göktaş, bugüne kadar 100 binden fazla öğrencinin yararlandığını ifade etti.
Bakan Göktaş, sosyal yardım faydalanıcısı hanelere bulunan öğrencilerin gidiş dönüş olmak üzere yılda dört defa ulaşım giderlerine destek sağladıklarını belirterek şunları söyledi:
“Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin eğitim hayatlarına daha rahat devam edebilmeleri için bütün tedbirleri almaya devam ediyoruz. Bu kapsamda sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin ulaşım giderlerinin karşılanması için hayata geçirdiğimiz Ulaşım Desteği 2024-2025 eğitim öğretim yılında da devam edecek. Öğrencilerimize vereceğimiz desteğin üst limit tutarı tek yön için 1.250 TL olurken, şu ana kadar yaklaşık 60,8 milyon TL’lik kaynağı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza aktardık.”
Ulaşım Desteği ile öğrencilere ve ailelerine destek olmayı sürdürdüklerini kaydeden Bakan Göktaş, “Bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri geliştirerek toplumun her bir ferdine ulaşmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda sosyal yardım faydalanıcısı hanelerin desteğe ihtiyaç duydukları her an yanlarında olacağız” dedi.
ULAŞIM DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER, NE KADAR?
Ailesinden uzakta eğitim görenler, 25 yaşının altındaki lisans öğrencileri ve Türk Vatandaşı öğrenciler ulaşım desteği başvurusunda bulunabilir.
Açıköğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri ulaşım desteği alamayacak.
Bakan Göktaş'ın açıklamasına göre, öğrencilere verilen desteğin üst limit tutarı tek yön için 1.250 TL olarak belirlendi.
ÖĞRENCILERE ULAŞIM DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Göktaş, ulaşım desteği programına ilişkin başvuruların, öğrenci veya öğrencinin ailesi tarafından öğrencilerin ailelerinin ikametgah adresinde yer alan ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılması gerektiğini hatırlattı.