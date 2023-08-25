Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Dünyada uçmayacağımız ülke kalmayacak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ulaşım ve haberleşme politikalarına dair önemli mesajlar verdi. Yeni bir ulaşım çağına girildiğini belirten Bakan Uraloğlu, demiryollarına ağırlık verileceğini, havalimanı sayısının 61'e çıkartılacağın, dünyada Türkiye'den uçulmayan bir ülke kalmayacağını söyledi. Bakan Uraloğlu, depremde zarar gören Hatay Havalimanı'nın da yeniden yapılacağını söyledi. Bakan Uraloğlu, devam eden ya da planlanan Ankara-İstanbul yeni otoyol projesi gibi pek çok ulaşım projesine ilişkin de son bilgileri paylaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, gazete ve televizyonların Ankara Temsilcileri ve haber müdürleriyle bir araya geldi. 2002-2023 yılları arasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca gerçekleştirilen yatırımlarla ilgili bilgi verdi. 2023-2028 yılları arasında hayata geçirilecek proje ve yatırımlar ile 2053 yılı ulaştırma ve altyapıda ortaya konan hedef ve projeleri açıkladı.

"TÜRKİYE 67 ÜLKENİN MERKEZİ KONUMUNDA"

Bakan Uraloğlu yaptığı açıklamada, "Ülkemiz 4 saatlik uçuş süresiyle, yaklaşık 1 milyar 650 milyon insanın yaşadığı, 43 trilyon 200 milyar dolar Gayri Safi Milli Hasıla’ya sahip ve 11 trilyon dolar ticaret hacmi bulunan 67 ülkenin merkezi konumundadır. Üç kıtayı birbirine bağlayan jeopolitik konumuyla da Avrupa, Asya ve Afrika ülkelerinin ekonomik ve sosyal gelişimleri için çok önemli bir noktada bulunuyor. Bu gerçeklerden hareketle son yıllarda ülke içinde çok modlu ulaşım bağlantıları sağlamanın yanı sıra, uluslararası koridorlar oluşturarak, kıtalar arasında kesintisiz ve kaliteli ulaşım altyapıları tesis ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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"DEVASA VE ÖNEMLİ PROJELERİ HAYATA GEÇİRDİK"

Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim, Osmangazi ve 1915 Çanakkale Köprüleri, Filyos Limanı, İzmir-İstanbul, Ankara-Niğde, Kuzey Marmara Otoyolları gibi devasa ve önemli projeleri birbiri ardına hayata geçirildiğini vurgulayan Abdulkadir Uraloğlu, "Bu projelerin yanı sıra bir yandan da yeni proje ve hedeflerimizi çağa uygun bir şekilde yenileyerek çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çünkü, ulaşım ve iletişim stratejilerimizi küresel ve bölgesel şartlar ışığında yeniden tanımlamak ve bu stratejileri her daim güncel tutmak zorundayız. Bakanlık olarak değişimi yönlendirmek, onu toplumumuzun faydasına olacak şekilde kanalize etmek gibi bir mesuliyetimiz, sorumluluğumuz var. Bakın, bugün, dünya genelinde nüfusun yaklaşık %50’si kentsel alanlarda yaşamaktadır. 2050 yılında bu oranın %70’e varacağı öngörülüyor. Buna binaen de dünya ekonomisinin %90’ndan fazlasının kentsel alanlarda üretileceği düşünülüyor.

2053’TE NÜFUSUMUZ 112 MİLYONA ÇIKACAĞI TAHMİN EDİLİYOR: 2020-2050 yılları arasında ulaşıma yönelik talebin, yolcu sayısı-km cinsinden iki katına çıkacağı öngörülüyor. 2020 yılında 12 milyar ton olan dünya ticaret hacminin 2030 yılında 25 milyar tona, 2050 yılında 95 milyar tona ve 2100 yılında ise 150 milyar tona çıkacağı tahmin ediliyor. Ülkemizde ise nüfusumuzun 2029’da 92,5 milyona, 2035’de 98 milyona ve 2053’te de 112,6 milyona çıkacağını tahmin ediyoruz. Ülkemizdeki araç sahipliği sayısının 2050'de Avrupa ortalamasına yakın olan 1000 kişiye 500 araç oranına ulaşacağını ön görüyoruz. Yani, her 2 kişiden biri araç sahibi olacak. Bu durumda da ülkemizde şu anda yaklaşık 26, 5 milyon olan araç sayısı 2050’li yıllarda 55 milyon civarında olacak. İşte biz de bu gerçekler ışığında çalışmalarımızı hayata geçiriyoruz" dedi.

"194 MİLYAR DOLAR YATIRIM YAPTIK"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıklamasında , Son 21 yılda ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına harcanan yaklaşık 194 milyar dolar ile bu alanlarda çok önemli mesafeler kat edildiğini, Cumhuriyetimizin 100. yılında kaydedilen önemli yatırımlar ve gelişmeler ile stratejik konumun gereğini en iyi şekilde değerlendirerek ülkeninuluslararası alanda vazgeçilmez bir düzeye taşındığının da vurgusunu yaptı.

"MARMARAYLA 1 MİLYAR İNSANIMIZI TAŞIDIK"

Yüksek hızlı trenlerle 77 milyon üstünde yolcunun seyahat ettiğini açıklayan Uraloğlu, "Açıldığı günden bu yana MARMARAY ile yaklaşık 1 milyar insanımızı taşıdık. Havayollarında 2003’te 34 milyon olan yolcu sayımız artık 200 milyonun üstünde seyrediyor. İstanbul Havalimanımız Avrupa’da hem yolcu hem de yük taşımacılığında zirvede yer alıyor. Bu yılın ilk yarısında Avrupa'daki en iyi kargo trafiğine sahip ilk 10 havalimanı arasında İstanbul Havalimanı'mız birinci sırada yer aldı. Geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda kara, hava ve demiryolunu kullanarak yaklaşık 35 milyon vatandaşımız seyahat etti. Adeta bir kavimler göçü yaşadık. Bunları birazdan sizlerle paylaşacağım sunumda daha da detaylandıracağımdan uzatmak istemiyorum ama özetle demek istediğim, Türkiye’de altyapıyı tamamladık. Ve bu veriler, birer sayı olmanın çok ötesinde vatandaşımızın hayatında karşılığını buluyor" şeklinde konuştu.

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"YENİ BİR ULAŞIM ÇAĞINA GİRİYORUZ"

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, "Yüksek hızlı ve hızlı tren ağlarımızda trenlerimiz daha hızlı mesafe kat ediyor. Havalimanlarımızla insanımızın ayakları yerden kesiliyor. Kısacası Türkiye hızlandı ve daha da hızlanıyor. Bakanlık olarak Türkiye yüzyılı ile yeni bir tarihi başlangıca hazırlanıyoruz ve artık yeni bir ulaşım çağına giriyoruz. Bu çağ; daha güvenli ve çevreye duyarlı, mobilite, dijitalleşme ve lojistik dinamikleriyle şekillenen, yeni bir dönem olacak.

"DEMİR YOLLARINA AĞIRLIK VERECEĞİZ"

2022'de 2 bin 505 olan sinyalli hat uzunluğumuzu 8 bin 046 kilometreye çıkardık. Şu andaki demiryolu uzunluğunun da yaklaşık 13 bin 900 kilometre olduğunu da bu vesileyle ifade edeyim. 2 bin 122 kilometre olan elektrikli hat uzunluğunu 7 bin 142 kilometreye yükselttik. 181 kilometre olan demiryolu tünel uzunluğunu 373 kilometreye yükselttik. Yüksek hızlı tren ile taşınan toplam yolcu sayısı 76,2 milyona ulaştı. Tamamlanan 395,2 kilometre kent içi hat var. 102 kilometresi devam ediyor.İstanbul'da 340 kilometre kent içi raylı sistem var. Bunun 127,5 kilometresi Bakanlık tarafından yapıldı" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu açıklamasında şu detaylara ve konu başlıklarına da yer verdi:

"DÜNYADA UÇMAYACAĞIMIZ ÜLKE KALMAYACAK"

"26 olan aktif havaalanı sayımızı 57'ye yükselttik. Yine toplam yolcu sayısını 34 milyondan yaklaşık 203 milyona çıkardık. 81 ülkeye 2003 yılında uçuş yapabilirken, şimdi 173 ülkeye uçuş yapabiliyoruz. 2002'de 150 olan uçak sayımızı 644'e yükselttik.

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"2024 YILINDA 6A UYDUMUZU UZAYA FIRLATACAĞIZ"

Haberleşmede mobil abone sayısını 23 milyondan yaklaşık 91 milyona çıkardık. Geniş band abone sayısı yokken şimdi yaklaşık 92 milyon civarında abonemiz var. Fiber hat uzunluğumuz 81 bin kilometreyken şimdi 526 kilometre civarında. Uydulara baktığımızda, yaklaşık 12 tane uyduyu uzaya göndermişiz. Şimdi son olarak da 2024 yılının hemen başında 6A uydumuzu inşallah uzaya fırlatmış olacağız.

"YAPILARIMIZI DEPREM YÖNETMELİĞİNE GÖRE YAPIYORUZ"

11 ilde Bakanlık olarak biz vardık. Demir yoluyla, deniz yoluyla, birçok misafirimize esasında İskenderun Limanı'nda, ulaştırdığımız konaklanabilecek gemilerle beraber misafir ettik. Demir yoluyla taşıdık. Biz sadece karayolları olarak 3 bin 400 civarında makine gönderdik. Bu makinelerin yüzde 20'si kendi makinemizdi. Geri kalanı bizim yüklenicilerimizin makineleriydi. O yüklenicilerimiz aşağı yukarı kırk gün civarında bila bedel çalıştılar. Bakanlık olarak bütün yapıları Deprem Yönetmeliğine göre yapıyoruz. Önceki yapıları da Deprem Yönetmeliğine göre peyderpey düzeltiyoruz.

"HATAY HAVALİMANINI YENİDEN YAPACAĞIZ"

Projemizi yaptık. Şimdi hızlıca ihalesini yapıp havaalanını yeniden yapacağız. Aynı yere yapacağız maalesef. Çünkü başka bir yer yok orada. Havaalanı yapılabilecek yakın civarda İskenderun dahil başka bir yer yok. Ama ya ben bunu tecrübe ettik niye bir daha deniyoruz derseniz şöyle bir örnek vereyim. Artık yaklaşım olarak Rize'deki ve Ordu Giresun'daki havaalanı yaklaşımıyla denizin içerisine nasıl yapmışsak burada da Amik Gölü'nün içerisine aynı mantıkla yapacağız.

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"ÖLÜM ORANLARI 1,08’E DÜŞTÜ"

Gayri safi yurt içi hasılaya 606 milyon dolarlık bir katkı sağlamışız. İhracata yine yaklaşık 110 milyar dolarlık, vergiye 31,6 milyar dolarlık ve her yılda yaklaşık 1 milyon kişiye kabaca katkı sağlamışız. Peki bunların tasarruf etkisine bakacak olursak bütün sektörlerde yaklaşık 30 milyar dolarlık tasarruf ediyoruz. 2002'de 100 milyar taşıt kilometreye düşen ölüm sayısı 5,72 iken bugün artık yaklaşık 4,5 kat azalarak 1,08'e düştü.

"225 KİLOMETRE SAATLİK HIZLI TREN SETİNİN TASARIMINA BAŞLADIK"

225 kilometre saatlik hızlı tren setinin tasarımına da başladık, 2024'te tasarlamış olacağız. 2025'te prototipini üretmiş olacağız. Sonrasında 250 kilometre hıza sahip yüksek hızlı tren setinin tasarımını ve milli metro projesinin tasarımını da 2026'da inşallah gerçekleştirmiş olacağız. Aynı zamanda özel sektörü de özellikle desteklediğimizi bilmenizi isterim. Yeterince kapasite oluştuğu takdirde biz belki bu sektörden Bakanlık olarak çıkacağız.

"ANKARA-İSTANBUL ARASINI 80 DAKİKAYA DÜŞÜRECEĞİZ"

Bursa Hızlı Tren Hattı'nı 2026'da bitireceğiz. Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep hattımızı 2027'de bitireceğiz. Biz Kapıkule'den girdiğimizde artık Gaziantep'ten hızlı trenle çıkmış olacağız. Ankara'nın İzmir'e bağlantısını sağlayacak yüksek hızlı treni 2028'de bitirmeyi hedefliyoruz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden de geçecek olan ve Uzakdoğu'yu Londra'ya ikinci defa bağlayacak olan demir yolu hattımızı yine planlıyoruz. Karadeniz'e ulaşacak demir yolu hattımızın ilk etapta Kırıkkale ile Çorum arasının 2028'e kadar bitirilmesini planlıyoruz. Ankara-İstanbul arasında süper hızlı tren projemizi bitirdik. Bunun fizibilitelerini yapıyoruz. Ankara ile İstanbul arasını iki durakla yaklaşık 80 dakikada kat etmiş olacağız. Bunu da 2028 için iddialı olabilir ama bunu da inşallah ihalesini yapıp bunun da yapım çalışmalarına başlayacağız.

"2053’E KADAR 31 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM YAPACAĞIZ"

Elektrikli araçların şarj ve batarya sistemleri üzerinde çalışıyoruz. Bunların şarj istasyonları ile ilgili yine altyapıyla ilgili gerek teşvik ediyoruz gerek imkân sağlıyoruz. Akıllı ulaşım sistemlerini ve otonom sürücü sürüşü destekleyecek altyapıya geçiyoruz. İlk etapta Hasdal ile İstanbul Havalimanı arasındaki 30 kilometrelik kesimi, eş zamanlı olarak Antalya'daki yaklaşık 20 kilometrelik bir kesimde test için hazırlıklarımıza başlamış durumdayız.

"HAVALİMANI SAYIMIZI 61’E ÇIKARTACAĞIZ"

2028'e kadar da 57 olan havalimanı sayımızı 61'e yükseltmeye hedefliyoruz. 2028'e kadar havalimanlarının genişletilmesi çalışmalarına başladık. Öncelikle Esenboğa ve Antalya ve Trabzon'da başladık. Çukurova Havalimanı bu sene sonuna kadar bitirmeye hedefliyoruz. Yozgat Havalimanı'nı önümüzdeki sene bitirmiş olacağız. Bayburt Gümüşhane Havalimanı'nı önümüzdeki sene bitirmiş olacağız. Deniz yoluna baktığımızda 2023'te, 217 olan liman sayımızı 255'e çıkarmayı hedefliyoruz. Burada da yaklaşık 3,3 milyar dolarlık yeni yatırım planladık. Mersin ve Adana'da iki ayrı yeni liman düşünüyoruz.

"6G’YE YÖNELİK ÇALIŞMALARIMIZA BAŞLADIK"

Buradaki geniş bant abone sayısını 112 milyona, mobil abone sayımızı da 102 milyona ulaştırmayı hedefliyoruz. TÜRKSAT 6A'yı önümüzdeki sene inşallah uzaya fırlatacağız. Haberleşme de internet hizmetini 100 megabit saniyeye ulaştırarak her eve ulaşmayı hedefliyoruz. 5G teknolojisinde 2028'e kadar nüfusumuzun yüzde 100'üne erişim sağlamayı planlıyoruz. 6G teknolojisine yönelik çalışmalarımıza başladık. Fiber geniş bant abone yoğunluğunu uzun vadede tüm Türkiye'yi kapsayacak hale getirmeyi planladık. Mobil geniş bant abone yoğunluğunu 57,2 milyar dolar haberleşme yatırımlarıyla yüzde 100'e ulaştırmayı hedefliyoruz. Siber güvenlik konusunda sertifikasyonla ilişkin altyapı çalışmalarını oluşturuyoruz. Önümüzdeki sene artık bütün akıllı cihazların sertifikasyon ve denetimini Bilgi Teknolojileri Kurumu olarak biz yapmaya başlayacağız.