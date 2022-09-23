Borsa İstanbul son günlerde banka hisselerinde önce hızlı yükseliş sonra hızlı düşüş ile gündemimizi meşgul etti. Hatta bazı hisselerin her gün yüzde 10 düşerek (taban) geri gelmesi borsaya yönelik bakış açısını da bir anda olumsuza döndürdü. Ancak salim kafa ile yılbaşından bu yana bakarsak endeksin yüzde 76 arttığı ve yatırımcı açısından enflasyona karşı bir koruma sağladığı görülüyor. Borsa yılın ilk 7 ayında yüzde 39,6 yükselirken endeksin olağanüstü yükselişinin başladığı 14 Temmuz'dan bu yana ise son 2 haftalık yüzde 14'lük gerilemeye rağmen endeks yüzde 37,6 değer kazancını korudu. Borsada işlem gören şirketlere sektörler halinde baktığımızda ise temmuz ortasından 9 Eylül'e kadar yüzde 150 yükseldikten sonra son iki haftada yüzde 37 kan kaybeden bankacılık endeksi göze çarpsa da 4 sektörün yılbaşından bu yana hangi döneme bakarsak bakalım düzenli olarak artarak yatırımcısına kazandırdığı görülüyor. Bu sektörlerin başında yatırımcısına ocak-temmuz arasında yüzde 129 kazandıran ulaştırma sektörü geliyor. Ulaştırma 14 Temmuz'dan bu yana da yüzde 48 yükseldi.

HOLDİNG VE ELEKTRİK HİSSELERİ DÜZENLİ ARTTI

Ulaştırmayı yılın ilk 7 ayında değerini yüzde 50 artıran holding hisseleri izliyor. Bu hisseler de 14 Temmuz'dan bu yana da yüzde 41,1 yükseldi. Elektrik sektör endeksi de yılın ilk 7 ayında yüzde 91,5 sonraki 2 ay ise yüzde 39 yükseliş kaydetti. Bir çok şirketin bulunduğu kimya ve petrol endeksi ise temmuza kadar yüzde 53.7 tırmanmışken sonraki dönemde de yüzde 37.3 değer kazandı. Taş toprak sanayi ve ticaret şirketlerindeki yükseliş de bu 4 sektör kadar olmasa da düzenli bir kazanç sağladı.

Yılın ilk 7 ayında iletişim, sigorta, turizm hisselerinin ortalama getirisi eksi olurken 14 Temmuz'dan bu yana ise en düşük getiriyi bilişim, spor ve inşaat sektörleri sağladı.

Kaynak: Yapı Kredi Yatırım

2 AYDA YÜZDE 405 DEĞER KAZANAN HİSSE VAR

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin piyasa değeri 143.5 milyar dolara ulaşırken son 2 ayda en çok değer kazanan şirket ise yüzde 405 ile Cosmos Yatırım oldu. İkinci sırada şu sıralar hissedeki hareketler nedeniyle tartışmalara konu olan Şekerbank yüzde 220'lik artış ile bulunuyor. Üçüncü ise yüzde 190 tırmanış ile Atlantis Yatırım. Borsanın olağanüstü tırmanışa geçtiği 14 Temmuz'dan bu yana tam 18 şirketin getirisi son 2 haftalık düşüşlere rağmen yüzde 100'ün üstünde kaldı. Yüzde 70'in üstünde değerlenen şirket sayısı 50'yi geçti. Bu şirketlerin arasında bankalar, holdingler, dev perakende ve çimento şirketleri de bulunuyor.

SORUNLU HİSSELER DIŞINDA TOPARLANMA SÜRÜYOR

Diğer yandan borsanın büyük oyuncularının vadeli işlemler piyasası olan VİOP'ta aşırı risk alması sonucu kamu bankaları başta olmak üzere yaklaşık 8-9 hissede oluşan ani değer kaybı ilk günlerde endekse sirayet etmişken dün sorunlu hisseler dışındaki şirketlerin pay senetlerinde toparlanma görüldü. Borsa günü yüzde 1.5 artıda kapatırken bankacılık endeksi de günler sonra ilk kez artıya geçti. Ancak operasyonların yapıldığı hisselerin yarısında kan kaybı sürdü. Başta özel bankalar olmak üzere bazı sorunlu hisselerde ise rahatlama olduğu görüldü. Endeksteki değer kazancına rağmen uzmanlar VİOP'ta milyarlarca liralık pozisyon alınan sorunlu hisselerdeki problemlerin çözülmesinin hayati önemde olduğunu belirtiyor. Edinilen bilgilere göre büyük oyuncuların işlem yaptığı 5 aracı kurum sorunun çözümü için sık sık bir araya geliyor ve sektör içinde bir çözüm yolu bulmaya çalışıyor. VİOP'ta yüzde 10 ile 15 arasında teminat yatırılarak milyarlarca liralık pozisyon alınan hisselerde teminatlar 30 Eylül'de kapatılmak zorunda. Yani oyuncular teminatını yatırdıkları hisseleri satın almak zorunda. Eğer oyuncular bu işlemi yapmaz ise aracı kurumlar işlemlerin tamamlanması için sorumlu.

Kaynak: Yapı Kredi Yatırım